Joe Biden med gladmelding til 78.000

Det tilsvarer snaut 61 milliarder kroner. Joe Biden har gått hardt inn for å slette studiegjeld etter at han vant valget mot Donald Trump i 2021.

Nå er det 77.700 personer som skal få studielånet sitt slettet. I tillegg skal Biden fra og med neste uke sende e-post til ytterligere 380.000 offentlige ansatte og varsle dem om at de er på vei til å få gjelden slettet innen to år, skriver CNBC.

– Altfor lenge har våre lands lærere, sykepleiere, sosialarbeidere, brannmenn og andre offentlige tjenestemenn stått overfor logistiske utfordringer og fellende dører når de har forsøkt å få tilgang til gjeldslette de hadde rett til i henhold til loven, sier USAs utdanningsminister Miguel Cardona.

Politisk dilemma

Grunnet høye skolepriser har mange amerikanere har en svært høy studiegjeld som ikke står i stil med lønningene de har. Temaet har vært et politisk dilemma i flere tiår.

I 2007 signerte daværende president George W. Bush «Public Service Loan Forgiveness», et program som skulle kansellere studielånene til ansatte i offentlige institusjoner og enkelte ideelle organisasjoner etter at de hadde betalt lånene sine i ti år. Noen år etterpå ble det estimert at en av fire amerikanere kunne være kvalifiserte, men langt fra så mange fikk innvilget støtte.

Programmet gikk aldri på skinner, og folk klaget på forvirrende regler. Kun 7.000 låntakere hadde fått sine studielån slettet før Biden-administrasjonen tok fatt på problemet.

Enorme summer

Siden 2021 har nå nær fire millioner låntakere fått lettet på studiegjelden sin. Hittil er 143,6 milliarder dollar slettet, drøyt 1.500 milliarder kroner – omtrent tilsvarende Equinors markedsverdi ganger to.

Om det var opp til Biden hadde imidlertid langt mer blitt slettet. I fjor sommer forkastet den amerikanske høysterettens Bidens mer omfattende plan om gjeldssletting for studenter, som ville gitt lettelser verdt 400 miliarder dollar til 43 millioner personer, ifølge The New York Times.