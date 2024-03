Sentralbankene skaper optimisme

Som ventet holdt Fed styringsrenten uendret på 5,25 prosent onsdag, og torsdag fulgte Bank of England etter. I begge tilfellene tolket markedet sentralbankenes signaler som «duete», noe som bidro til en kraftig børsoppgang, først i USA og deretter i Storbritannia. Den sveitsiske sentralbanken gikk enda lengre, ved å gjennomføre et overraskende rentekutt på 0,25 prosentpoeng. Landets årlige konsumprisvekst var bare 1,2 prosent i februar.

I USA er det imidlertid få tegn på at tidligere pengepolitiske innstramninger kjøler ned bolig- og arbeidsmarkedet. Fra januar til februar økte salget av brukte boliger med 9,5 prosent annualisert, noe som var mer enn noen gang på ett år. På forhånd var et beskjedent fall ventet. I tillegg har snittboligprisen nå økt med 5,7 prosent på ett år.

Samtidig viser ferske PMI-tall at både tjenestytende sektor og industrien er i vekstmodus, samt at inflasjonspresset i USAs næringsliv tiltar. S&P Globals sjeføkonom viste til en kombinasjon av stigende kostnader og bedre prisingsmakt, som følge av at etterspørselen igjen er på vei opp.

Blant enkeltaksjene fikk Micron Technology, som lager minne- og lagringskomponenter, et kursløft på 17 prosent. Selskapet hadde kvelden før meldt om sterk omsetningsvekst og overraskende høy inntjening, delvis grunnet stadig mer omfattende bruk av kunstig intelligens. Som om ikke det var nok, var ledelsens inntektsguiding for det inneværende kvartalet rundt 10 prosent bedre enn konsensusestimatet.

I motsetning til alt som er AI-relatert, har gullgruveaksjer lenge ligget under radaren til de fleste investorer. Sektoren har imidlertid fått vind i seilene i de seneste ukene, i takt med at gullprisen stadig setter nye rekorder. VanEcks børsnoterte fond for denne typen selskaper er opp med 12 prosent på en måned, og et VanEck-fond med fokus på mindre aktører i bransjen har lagt på seg 14 prosent. Til sammenliging utgjør oppturen for S&P 500 «bare» 5 prosent.