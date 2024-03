Den begredelige sannheten bak BNP-tallene

Nettopp dette siste er en viktig betingelse. For Norges Bank er det tydelig at det er to forhold som må ligge til rette: Andre sentralbanker må kutte rentene og kostnadsveksten må være forenlig med inflasjonsmålet. Med kostnadsvekst snakker vi ofte i makrofaget om lønnskostnader per produserte enhet, eller LPE. Lønnskostnadene utgjør den viktigste kostnadskomponenten i produksjonen og LPE har historisk gitt et godt holdepunkt for den innenlandsk genererte inflasjonen.

Tregere, ikke annerledes

Her hjemme har det satt seg en fortelling om at vi har en særnorsk høy inflasjon, som vil kreve høye renter å få bukt med. Jeg klarer ikke se annet enn at det er feil. Norsk inflasjon er ikke annerledes, den er bare tregere på grunn av kronesvekkelsen gjennom pandemiårene. Kostnadsveksten er ikke høyere i Norge enn i andre land som Sverige eller i euroområdet. Dette til tross for at lønnsveksten er noe høyere i Norge. For lønnsveksten er ikke alt.

Avtar produktivitetsveksten kan vi enkelt si at vi tåler lavere lønnsvekst før inflasjonspresset tiltar.

Svak produktivitetsvekst bidrar til å holde kostnadsveksten oppe. Avtar produktivitetsveksten kan vi enkelt si at vi tåler lavere lønnsvekst før inflasjonspresset tiltar. Og over tid er det produktivitetsveksten som gir rom for reallønnsvekst og bedret kjøpekraft og velferd. Spør vi bedriftene i Norges Banks regionale nettverk, er høy turnover og mange nyansettelser i etterkant av pandemien roten til svak produktivtetsvekst den siste tiden. Men de trekker også frem noe annet viktig: svak etterspørselsvekst er en bidragsyter.

Midlertidig svak produktivitetsvekst

Produktivitetsveksten er midlertidig svak fordi rentene virker. Stripper vi de norske BNP-tallene for offentlig etterspørsel og petroleumsinvesteringer, var fjoråret begredelig. Aktiviteten i den private fastlandsøkonomien, den delen som ligger i fryseren, falt med 3,6 prosent i fjor. Bare finanskrisen (minus 4,4 prosent i 2009) og bankkrisen (minus 7,5 prosent i 1991) har vært verre.

Inntil bedriftene eventuelt reduserer arbeidsstyrken, produserer derfor like mange ansatte mindre, slik at vi får et midlertidig fall i produktivitetsveksten og en like midlertidig økning i kostnadsveksten.

De rentesensitive delene av økonomien har god grunn til å småsutre over rentenivået. Interessant nok var produktivitetsveksten svak også under finans- og bankkrisen. Produktivitetsveksten har noen sykliske elementer i seg. Rentene biter raskere på etterspørselen enn arbeidsmarkedet. Inntil bedriftene eventuelt reduserer arbeidsstyrken, produserer derfor like mange ansatte mindre, slik at vi får et midlertidig fall i produktivitetsveksten og en like midlertidig økning i kostnadsveksten. I tillegg bremser høye renter investeringene, som ellers kunne løftet produktiviteten.

Den vedlagte figuren (noe forenklet ved at vi kun ser på lønnskostnader og produserte enheter) viser dette renteparadokset tydelig. I en periode hvor sentralbankene har hevet rentene for å få bukt med kostnadspresset, er det etterspørselen som gir seg først. Veksten i lønnskostnadene tar lenger tid å få ned. Dermed opplever vi en periode hvor det kan se ut som det tar lenger tid før kostnadsveksten reagerer på rentehevingene og utsiktene for den innenlandske inflasjonen er mer i tråd med inflasjonsmålet. Interessant nok var det ingen i 2019 som var bekymret for inflasjonspresset, til tross for at lønnskostnadene vokste like raskt som nå.

Svak lønnsomhet

Avtakende etterspørselsvekst og vedvarende vekst i lønnskostnadene er også oppskriften på svekket lønnsomhet for bedriftene. Særlig for de husholdningsrettede sektorene er lønnsomheten nå svak. For å bedre lønnsomheten er det i stort to grep bedriftene kan gjøre: Enten redusere kostnadene eller øke prisene. Med avtakende etterspørselsvekst er det kanskje nærliggende å redusere kostnader. En reduksjon i antall ansatte vil kunne bedre både produktiviteten og bedriftenes lønnsomhet.

Hadde rentene kommet raskere ned, kunne lønnsomheten blitt bedret og kostnadsveksten dempet gjennom økt etterspørsel. Men frykten for at lavere renter skal gi vedvarende høy lønnsvekst, og ikke minst en svak krone, setter en effektiv stopper for det.

Faller som dominobrikker

Så nå står vi her med makroøkonomiens dominobrikker. Etterspørselsveksten har falt, og bidrar til at kostnadsveksten ser ut til å være unormalt høy. Sentralbankene ser ingen utvei i kampen mot høy inflasjon, og peker på at kostnadsveksten må ned for at rentene skal følge etter. Dette renteparadokset øker sjansen for at sentralbankene holder rentene for høye for lenge.

For skal vi være helt sikre på at kostnadsveksten – og dermed den innenlandske inflasjonen– kommer ned, er det bare å holde rentene høye til både lønnsveksten avtar og sysselsettingen faller.

Fortsetter inflasjonen å falle raskere, slik vi så tidligere denne måneden, betyr det at den nominelle lønnsveksten neste år kan bli et sted mellom tre og fire prosent. Det er mer forenlig med en innenlandsk inflasjon i tråd med inflasjonsmålet, og hvis vi våger å se forbi den midlertidig lave produktivitetsveksten er vi egentlig i havn med de innenlandske inflasjonsutfordringene våre.

Da er det bare kronekursen som gjenstår. Men, dessverre virker det ikke å være noe renteparadoks å skrive hjem om der.