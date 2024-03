Svak økning i arbeidsledigheten i mars

61.100 personer var registrert som helt arbeidsledige i mars, 2 prosent av arbeidsstyrken, viser tall fra Nav fredag. Konsensus pekte ifølge TDN Direkt mot 2,0 prosent ujustert ledighet.

Sesongjusterte registrerte arbeidsledighet var ventet til 1,9 prosent av arbeidsstyrken.

Justert for normale sesongvariasjoner økte antallet med 600 personer fra februar til mars.



– Økningen skyldes i stor grad at flere ukrainere registrerer seg som arbeidssøkere, samt lav aktivitet i deler av bygg- og anleggsnæringen. Selv om ledigheten øker er etterspørselen etter arbeidskraft høy, og det er flere ledige stillinger nå enn det var på samme tid i fjor, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

770 nye arbeidssøkere hver dag

– Jeg synes det mest interessante er at Nav sier at det er flere ledige stillingen nå enn for et år siden, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank.

– Det er faktisk ganske oppsiktsvekkende ettersom bedriftene ellers er truffet av økte kostnader, renten og andre utfordringer, legger han til.

MOTSTANDSDYKTIGE BEDRIFTER: Sier Kyrre Knudsen, sjeføkonom i Sparebank 1 SR-Bank. Foto: Iván Kverme

Knudsen påpeker at ledigheten fortsatt er svært lav.

– Dette forteller Norges Bank at bedriftene er mer motstandsdyktige enn vi skulle forvente. Norges Bank nedjusterte ledighetsprognosene i går, og dette rokker ikke ved rentebanen.

I tillegg er 15.300 arbeidssøkere på tiltak, og dermed utgjør bruttoledigheten 2,6 prosent av arbeidsstyrken. 24.800 personer er delvis ledige, og totalt er det 101.200 registrerte arbeidssøkere hos Nav ved utgangen av mars, noe som utgjør 3,4 prosent av arbeidsstyrken.

I løpet av mars ble det registrert 10.900 nye arbeidssøkere. Det tilsvarer 770 pr. virkedag, justert for normale sesongvariasjoner. Antall nye arbeidssøkere har vært tilnærmet uendret det siste halvåret, ifølge Nav.

Omtrent som ventet

«Norges Banks oppdaterte prognoser fra i går viser at de venter en uendret sesongjustert rate, på 1,9 prosent, før ledigheten heller øker så vidt i april igjen, og deretter tar en ny pause rundt 2 prosent-nivået», noterer Handelsbanken i dagens morgenrapport.

Selv forventet meglerhuset en uendret sesongjustert ledighet på 1,9 prosent, men en moderat oppgang gjennom dette året.

«I det kortere bilde er det naturlig å anta at ledigheten vil øke noe, selv om utviklingen så langt har vært noe bedre enn ventet. Det at ledigheten fortsatt har holdt seg mer nede skyldes heller ikke at flere har trukket seg ut av arbeidsmarkedet –tallene tyder heller på at yrkesdeltagelsen er stadig høy – men heller en bedre utvikling i sysselsettingen», skriver de videre.

Til sammenligning endte arbeidsledigheten i Norge på 2,1 prosent i februar.