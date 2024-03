Gjeldsveksten i husholdningene faller videre

Kredittindikatoren (K2), som måler hvor stor innenlandsk bruttogjeld næringsliv, husholdninger og kommuner har, viste en vekst på 3,5 prosent de siste 12 månedene frem til utgangen av februar. Det er på nivå med januar.

Det kommer frem av Statistisk sentralbyrås (SSB) foreløpige tall.

Husholdningenes innenlandske gjeld var i februar på 4.322 milliarder kroner, noe som gir en tolvmånedersvekst på 3,2 prosent, ned 0,1 prosentpoeng fra januar.

«Husholdningene har over tid redusert etterspørselen etter kreditt i takt med økte renter», skriver SSB.

«Gjeldsveksten har over tid vært avtagende og tolvmånedersveksten ligger i februar 2024 0,8 prosentpoeng under tolvmånedersveksten i februar 2023 og 1,8 prosentpoeng under tolvmånedersveksten i februar 2022», står det videre.

De ikke-finansielle foretakene hadde 2.276 milliarder kroner i innenlandsk gjeld i februar 2024. Gjeldsveksten i de ikke-finansielle foretakene faller ytterligere og tolvmånedersveksten var i februar på 2,5 prosent, ned fra 2,7 prosent i januar.

I kommunene fortsetter gjeldsveksten og sektoren skiller seg tydelig fra de andre sektorene, skriver SSB. Kommunene har 720 milliarder kroner i gjeld ved utgangen av februar. Tolvmånedersveksten var 8,3 prosent, opp fra 7,9 prosent i januar.