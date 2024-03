Riksbanken holdt, som ventet, styringsrenten uendret på 4,00 prosent onsdag.

Svensk inflasjon har i vinter falt raskere enn Riksbanken ventet i fjor høst, da den forrige rentebanen ble lagt. Derfor signaliserte den svenske sentralbanken i februar tydelig at det går mot et tidlig rentekutt, «kanskje allerede før sommeren».

Kjerneinflasjonen, målt ved indikatoren KPIF utenom energipriser, var 3,5 prosent i februar, under Riksbankens anslag på 3,7 prosent og en halvering fra august 2023.

Ikke bare er inflasjonen raskt på vei ned, men Sverige har også et lavere aktivitetsnivå enn ventet. Denne uken viste videre konkurstallene en kraftig økning.

«Om inflasjonsutsiktene fortsetter å være gunstige, kan styringsrenten trolig senkes i mai eller juni», skriver Riksbanken i sin pressemelding.

Riksbanken anslår nå at gjennomsnittlig styringsrente gjennom 2025 blir så lav som 3,0 prosent, ned et helt prosentpoeng fra forrige prognose.

Den nye rentebanen indikerer at Riksbanken trolig kutter renten tre ganger i år. I starten av 2026 tror Riksbanken at styringsrenten er 2,75 prosent.

Avhenger av de andre?

«Vi tror at utviklingen ute er viktig for Riksbankens avveiinger. Når Fed og ESB skal i gang med sine første rentekutt i år er viktig», skrev DNB Markets' Kelly Chen i forkant av at rentebeslutningen ble kjent.

DNB Markets ventet at rentebanen ville bli justert ned, og men tvilte i forkant på et rentekutt så tidlig som mai.

«Med bare én inflasjonsmåling til før maimøtet, er det usannsynlig at Riksbanken finner rom til å kutte renten i mai», skrev Oddmund Berg, DNB Markets, i en analyse før helgen. DNB Markets ventet derfor at den nye rentebanen ville varsle kutt i juni, september og desember, før et siste kutt kommer i 2025.

Inflasjonen rett ned

Riksbanken senker nå sine inflasjonsprognoser markant. I år blir gjennomsnittet 3,5 prosent, ned nesten 1 prosentpoeng fra forrige prognose. Neste år venter Riksbanken en inflasjon godt under målet, 1,5 prosent.

Prognosen for inflasjon utenom rente (KPIF) senkes imidlertid ikke, men heves tvert imot litt i 2025.

«Økonomiske nøkkeltall vil trolig være forenlige med et rentekutt allerede i mai, men bekymringer rundt en svakere krone kan hindre Riksbanken fra å rushe til rentekutt», skrev Citi Economics denne uken.

I rentemarkedet ble sannsynligheten for et kutt i mai i forkant priset til 70 prosent . Dette økte umiddelbart til over 85 prosent da rentebeslutningen ble kjent. Svenske kroner svekket seg noe mot både euro og dollar, og trakk med seg norske kroner.

Riksbanken venter en klart lavere lønnsvekst i år enn Norges Bank, 3,9 mot 4,9 prosent.