«Risikoen rundt inflasjonen er nå mer balansert, mens risikoen knyttet til vekst er på nedsiden. Tiden er kommet for å forsikre seg mot sistnevnte risiko ved å starte rentekuttene», sier medlem i hovedstyret i Den europeiske sentralbanken (ESB) Francois Villeroy de Galhau, ifølge Bloomberg.

Han mener at ESB ikke kan ignorere risikoen ved å la rentene være for høye for lenge, og tar til ordet for at banken burde kutte renten ved et av de to neste rentemøtene.

Banque de France-sjefen legger samtidig til at ESB i tillegg til inflasjonsmålet på 2 prosent, er nødt til å integrere enda et mål om å forsikre en myk landing for eurosonen.

Flere analytikere estimerer at inflasjonen i eurosonen falt til 2,5 prosent i mars, og flere har stilt seg bak ESB-president Christine Lagardes signaler om at første rentekutt kan komme i juni.

Bloomberg skriver at Villeroy tilhører en mindre gruppe som mener at et rentekutt i April fortsatt er mulig, samtidig som han anerkjenner at juni er mer sannsynlig.

«Den eksakte datoen for det første rentekuttet – april eller juni – har ikke noen eksistensiell betydning. Jeg gjentar mitt syn om at det burde skje til våren, og det burde skje uavhengig av kalenderen til Federal Reserve», sier han.