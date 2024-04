Torsdagens makrotall fra USA kunne knapt vært bedre, skriver analytikerne i Swissquote Bank.

Endelig annualisert BNP-vekst kom inn på 3,4 prosent, mot konsensusforventningene som lå på 3,2 prosent, samtidig som bedriftenes overskudd steg med nær 4 prosent i tredje kvartal mot 1 prosent kvartalet før, og sentimentet blant konsumentene steg til høyeste nivå siden midten av 2021.

Senior analytiker Ipek Ozkardeskaya i Swissquote Bank, skriver at dette likevel er en advarsel om at Federal Reserve (Fed) ikke har noe hastverk med å kutte rentene for å redde økonomien.

«Økonomien trenger ikke Feds hjelp», skriver hun i rapporten.



Hun mener tallene også understreker Fed-styremedlem Christopher J. Wallers uttalelser tidligere i uken om at den økonomiske utviklingen taler for å både utsette og redusere antall rentekutt, samt at man bør se flere måneder med bedre inflasjonstall før man begynner med lettelser.

Dette står imidlertid i kontrast med hva majoriteten av Fed tenker, hvor konsensus er at tre rentekutt vil være passende for i år.

Den sterke oppgangen man så på amerikanske børser torsdag vitner om at markedet har mer tro på en myk landing og at Fed vil begynne å kutte rentene til sommeren, mener Ozkardeskaya.

Selv om de fleste markedene holder stengt langfredag får vi amerikanske tall for privatkonsum og inflasjon (PCE) senere på dagen.

Om oppgangen i PCE skulle være større enn ventet kan det være dårlig nytt, skriver analytikeren.