Prisveksten i USA steg litt i februar

Prisveksten i USA steg som ventet til 2,5 prosent i februar, ifølge den amerikanske sentralbankens favorittmål PCE-inflasjon.

Det traff midt på analytikernes forhåndsestimater, ifølge Bloomberg.

Kjerneinflasjonen var uendret på 2,8 prosent, som ventet. Den amerikanske sentralbanken har som mål at inflasjonen skal under 2 prosent på sikt.

– Dette var helt som ventet, både for samlet inflasjon og kjerneinflasjon. Det betyr at vi er på vei mot rentekutt i juni. Vi må nok uansett ha videre inflasjonsnedgang i mai for at det skal skje, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank1 SR-Bank.

– Det ligger dermed at til at både Europa og USA begynner sine kutt i juni. Det betyr i så fall at veien ligger åpen for Norges Bank for kutt i september.