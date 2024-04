Dette skjer til uken: – En fin sommergave for alle med lån

Påsken markerer slutten på både mars og årets første kvartal. Dermed er det duket for en rekke nye makrotall den kommende uken.

Mandag er fortsatt helligdag i Norge, men i USA kommer det tall for den såkalte innkjøpssjefsindeksen (PMI), som gir en pekepinn på hvordan det går med industrien i verdens største økonomi.

Ifølge Trading Economics venter konsensus en PMI på 48,4 for mars, noe som er opp fra 47,8 i februar. En PMI på over 50 er et tegn på økende aktivitet, mens under 50 antyder at aktiviteten er på vei ned.

– Det viktigste å følge med på er prisene. Hvis de øker, påvirker det nemlig prispresset ut i økonomien, som igjen kan øke inflasjonen og bidra til at rentetoppen varer lenger, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank.

Åpner for rentekutt

Onsdag er det duket for nye inflasjonstall for eurosonen.

– Det forrige tallet var på 2,6 prosent som for samlet inflasjon og 3,1 prosent for kjerneinflasjon. Vi rykker altså stadig nærmere 2-prosentsmålet og det store spørsmålet er om vi får rentekutt i juni eller ikke, sier Knudsen.

Neste rentemøte kommer i juni, og før den gang kommer det to inflasjonstall til.

– Jeg tror Europa kutter renten før USA og at det skjer på rentemøtet 6. juni. Det vil være en fin sommergave for alle i Europa med lån, samt for Norges Bank fordi det kan åpne for rentekutt også i Norge før sommeren, mener sjeføkonomen.



Månedens viktigste

Fredag kommer imidlertid månedens viktigste tall, nemlig arbeidsmarkedsrapporten fra USA. I februar ble det skapt 275.000 jobber utenfor landbruket i USA, nå venter analytikerne i snitt 200.000. I tillegg kommer det tall for arbeidsledighet og lønnsvekst.

Det blir en rolig uke for de børsnoterte selskapene. Torsdag kommer Schibsted med sin årsrapport for 2023, mens fredag slipper Norwegian sine trafikktall for mars.

Vil ikke friskmelde boligmarkedet

Det blir også en uke der vi får mer innsikt i boligmarkedet. Tirsdag kommer Obos med sine priser, mens torsdag kommer Eiendom Norge med et bredere bilde av tilstanden.

BOLIGTALL: Knudsen er forsiktig med å friskmelde boligmarkedet. Foto: Eivind Yggeseth

– Jeg tror norske boligpriser vil stå omtrent stille i mars – slik de praktisk talt har gjort hele det siste året, sier Knudsen.

Sjeføkonomen sier flere har friskmeldt boligmarkedet den siste tiden, noe han synes er vel tidlig. Knudsen mener blant annet det gir et riktigere bilde å sammenligne prisveksten med samme måned i fjor, fremfor måneden før.

– Det viktigste å følge nå er boligfjellet, altså antall usolgte boliger i markedet. Dette tallet har riktignok gått ned de siste månedene, men mye av årsaken er at uvanlig mange har trukket boligene fra markedet. Dersom disse blir lagt ut for salg igjen, vil vi kunne se noe av det samme som i høst: at boligfjellet vokser.

Han poengterer også at de regionale forskjellene er store.