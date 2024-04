Aktiviteten i norsk industri avtar

DNB PMI, justert for normale sesongsvingninger, falt med 1,2 poeng til 50,8 i mars. Det er dermed ned fra 52 i februar.



Det opplyser DNB og NIMA fredag.

Det var betydelige skift i delindeksene, påpekes det.

«Indeksen for nye ordre steg med 2,6 poeng til 51,2. Denne indeksen har med unntak for noen få måneder ligget godt under 50 siden sommeren 2022. Sysselsettingsindeksen falt derimot med 5,6 poeng til 47. Denne indeksen har stort sett ligget godt over 50 de siste to årene», står det.

«Også indeksen for produksjon avtok i mars, men denne endringen var mer i tråd med tidligere endringer. Et veid gjennomsnitt av disse tre delindeksene avtok med 1,3 poeng til 49,6. Indeksen for priser på innkjøpsvarer avtok med 3,6 poeng til 53,5, som er den laveste indeksen siden sommeren 2019. Lavere priser på strøm og gass trekkes frem av noen bedrifter», heter det videre.

61 bedrifter svarte i undersøkelsen i mars.

Innkjøpssjefsindeksen (PMI) gir en pekepinn på hvordan det går med industrien i Norge. En PMI på over 50 er et tegn på økende aktivitet, mens under 50 antyder at aktiviteten er på vei ned.

Indeksen DNB PMI beregnes ved at det først måles hvor mange prosent av innkjøpssjefene i bedriftene som svarer at produksjonstakten øker, før det tallet adderes med andelen respondenter som svarer at produksjonen er uendret, multiplisert med 50.