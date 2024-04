Før «månedens viktigste»: Overraskende sterke jobbtall

Det ble skapt 184.000 nye arbeidsplasser i privat sektor i USA i mars, viser nye tall fra ADP Research Institute onsdag. Dette var godt over forventningene i forkant – og den største sysselsettingsveksten siden juli.

Ifølge Trading Economics var det ventet en sysselsettingsvekst på 148.000.



For en måned siden viste sysselsettingstallene for februar en vekst på 140.000 jobber, opp fra 111.000 i januar, men under konsensus på 150.000. Nå er februar-tallet revidert opp til 155.000.

Lønnsveksten i mars var på 5,1 prosent på årsbasis, uendret fra februar. For folk som byttet jobb, var lønnsveksten på hele 10,0 prosent, opp fra 7,6 prosent måneden før, ifølge ADP.

«Mars var overraskende ikke bare på grunn av lønnsøkningene, men også på grunn av sektorene som registrerte dem. De tre største økningene for folk som byttet jobb, var innen bygg og anlegg, finansielle tjenester og produksjon. Inflasjonen har avtatt, men våre data viser at lønningene øker innen både varer og tjenester,» kommenterer sjeføkonom i ADP, Nela Richardson.

«Månedens viktigste»

Fredag kommer U.S. Bureau of Labor Statistics' arbeidsmarkedsrapport for mars, med det som typisk omtales som «månedens viktigste nøkkeltall» – sysselsettingsveksten utenfor landbruket i USA.

Konsensus to dager før rapporten kommer peker mot en sysselsettingsvekst på 200.000, ned fra 275.000 i februar, og en arbeidsledighetsrate på 3,9 prosent, uendret fra måneden før.



Februar-tallet på 275.000 var 75.000 høyere enn forventningen i forkant. Samtidig falt lønnsveksten mer enn ventet.