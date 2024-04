Inflasjonspress demper optimismen

Onsdag ble det kjent at eurosonens årlige konsumprisvekst sank til 2,4 prosent i forrige måned. På forhånd var nivået ventet å forbli uendret på 2,6 prosent. Det høres bra ut, men under overflaten finner vi en månedlig inflasjon på 0,8 prosent – mer enn noen gang siden mars i fjor. Den månedlige kjerneinflasjonen, som ekskluderer matvarer og energi, var 0,7 prosent, og her må vi tilbake til april 2023 for å finne høyere nivåer.

Også i USA er det tegn på at sentralbanken ennå ikke har klart å få kontroll over prispresset. En rapport fra ADP, som behandler lønnsutbetalinger, viste overraskende godt driv i arbeidsmarkedet, samt en gjennomsnittlig årlig lønnsvekst på 5,1 prosent for ansatte som forble i sine stillinger. De som byttet jobb økte sin lønn med hele 10,0 prosent.

Både obligasjonsmarkedet og enkelte Fed-styremedlemmer begynner å innse at inflasjonskampen neppe kan avsluttes med det aller første. Renten på tiårige amerikanske statsobligasjoner var onsdag helt oppe i 4,43 prosent, 0,2 prosentpoeng mer enn en måned tidligere og årets foreløpige rekord. Samtidig erklærte lederen for Feds Atlanta-kontor at det kanskje bare blir et enkelt rentekutt i år, trolig i fjerde kvartal. Til sammenligning priser derivatmarkedet inn tre kutt innen utgangen av 2024.

Blant enkeltaksjene gikk Intel på en smell. Kursen var ved firetiden ned med nær 7 prosent, etter at selskapet meldte om et årlig driftsunderskudd på 7 milliarder dollar i virksomheten som produserer halvledere. Tapet var opp fra 5,2 milliarder dollar i 2022, mens omsetningen krympet fra 27,5 til 18,9 milliarder dollar.

Tesla fikk derimot en beskjeden rekyl. Elbilaksjen stupte nesten 5 prosent tirsdag, som følge av at leveransene i første kvartal skuffet mer enn noen gang tidligere i selskapets historie. Siden har flere meglerhus høvlet ned sine kursmål. En tredel av Musk-konsernets børsverdi har forduftet, bare siden nyttår.