Blir sjef for Citi i Norge

Christian Aho overtar fra 1. mai «Country Head and Head of Banking» i Norge for Citi. Tidligere Norge-sjef Pål Rokke sluttet nylig i Citi som Norges-sjef.

Aho kommer fra en serie lederstillinger i HSBC, senest med seniorrolle i stabsfunksjonen. Tidligere har Aho blant annet vært direktør i HSBCs nordiske bank-team. Han har også bakgrunn fra NatWest, Bank of Tokyo Mitsubishi og Barclays.