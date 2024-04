Viktige makrotall kommende uke

Onsdag 10. april



– Norge: Inflasjon mars kl. 08.00

Kjerneinflasjonen (KPI-JAE) forventes å være 4,7 prosent på årsbasis i mars, ifølge gjennomsnittet av estimater TDN Direkt har hentet inn fra åtte økonomer. Konsumprisindeksen ventes å ha steget 4,1 prosent på årsbasis, ifølge estimater fra seks økonomer.

Til sammenligning anslo Norges Bank i sin seneste pengepolitiske rapport i mars en kjerneinflasjon på 4,7 prosent i mars på årsbasis og en KPI-vekst på 4,2 prosent.

Oppmerksomheten i det norske rente- og valutamarkedet den kommende uke forventes å være rettet mot inflasjonstallene for mars, som Statistisk sentralbyrå kunngjør onsdag morgen.

«Kjerneinflasjonen har vist en nedadgående trend siden midten av 2023, og vi forventer at denne trenden vil fortsette», skrev SEB i en oppdatering fredag.

Ifølge gjennomsnittet av estimater TDN Direkt har hentet inn fra åtte økonomer forventes kjerneinflasjonen i mars til 4,7 prosent på årsbasis, ned fra 4,9 prosent i februar. Videre forventes konsumprisindeksen å ha steget 4,1 prosent, ifølge estimater fra seks økonomer, ned fra en KPI-vekst på 4,5 prosent i februar. Til sammenligning anslo Norges Bank i sin seneste pengepolitiske rapport, fra mars, en kjerneinflasjon på 4,7 prosent i mars på årsbasis og en KPI-vekst på 4,2 prosent.

«Kjerneinflasjonen i februar lå langt under både våre egne og Norges Banks prognoser for februar, hovedsakelig drevet av lavere matpriser. Anekdotisk bevis indikerer at presset på matvareprisene fortsatte i mars, men usikkerheten er høy», skrev SEB videre.

– USA: Inflasjon mars kl. 14.30



Både samlet inflasjon og kjerneinflasjonen i USA er ventet å stige med 0,3 prosent på månedsbasis i mars. Trading Economics estimerer at kjerneinflasjonen vil falle til 3,7 prosent på årsbasis, fra 3,8 prosent i februar, mens samlet inflasjon estimeres å stige til 3,4 prosent, fra 3,2 prosent.

Inflasjonstallene vil trolig kunne bli avgjørende for renteutsiktene og for vurderingen av et mulig rentekutt i juni. Federal Reserve-medlem Neel Kashkar sa nylig at det er en mulighet for at renten kan holes på dagens nivå resten av året, dersom vi får en situasjon der fremgangen i kampen mot inflasjonen stanser opp.

-I mars tenkte jeg at to rentekutt ville være passende hvis inflasjonen fortsetter å falle tilbake mot målet på to prosent. Hvis inflasjonen fortsetter å bevege seg sidelengs, så vil det få meg til å stille spørsmål ved om vi i det hele tatt trenger disse rentekuttene, sa han.

– USA: Rentereferat kl. 20.00



For femte rentemøte på rad holdt Federal Reserve styringsrenten uendret på 5,25-5,50 i mars. Renteutsiktene til sentralbankmedlemmene, såkalte dot-plots, sto fortsatt på tre rentekutt i år, uendret fra prognosene i desember. Videre ble det indikert tre rentekutt i 2025, som var en færre enn i desember-prognosen. Samtidig ble også BNP-veksten oppjustert i 2024, til 2,1 prosent fra 1,4 prosent, mens BNP i 2025 ble oppjustert til 2,0 prosent fra 1,8 prosent.