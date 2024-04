Europa-måling: Høyeste på over to år

Stemningen blant investorer i eurosonen har tatt seg opp til det høyeste nivået siden februar 2022, fremgår det av investorundersøkelsen tyske Sentix utfører månedlig. Deres investortillitsindeks viser nå minus 5,9 poeng, etter seks strake måneder med oppgang.

I mars ble den målt til minus 10,5. Ifølge Reuters var det nå ventet en oppgang til minus 8,5.

«Vil det endelig bli en bærekraftig økonomisk oppgang? I det minste fortsetter den økonomiske opphentingen i eurosonen og globalt,» heter det fra Sentix.

Første pluss på to år

Både forventningskomponenten og underindeksen for vurderingen av nåværende forhold trekker opp i april. Sistnevnte går opp fra minus 18,5 i mars til minus 16,3 poeng i april, mens forventningene går opp for syvende måned på rad – med en økning fra minus 2,3 til pluss 5,0 poeng.

Forventningskomponenten er dermed positiv for første gang siden starten på Ukraina-konflikten for drøyt to år siden. Dessuten er 7,3 poeng en sterk økning, poengteres det.

«Dette burde i det minste bringe resesjonsperioden i eurosonen til en ende,» heter det.

Samtidig understrekes det at den generelle økonomiske opphentingen er relativt svak – indeksen for nåværende forhold har bare klatret til minus 16,3, etter at frykten for akutt energikrise hadde sendt målingen ned i minus 38,5 i oktober 2022.

«Selv om det økonomiske momentumet beveger seg i riktig retning, mangler det momentum,» skriver Sentix, som tror dette i stor grad skyldes svakheten i Tysklands økonomi.

«Problembarnet»

Samleindeksen for den tyske økonomien har nådd det høyeste nivået siden mai 2023, med en oppgang fra minus 27,9 i mars til minus 20,5 i april. Nåtidskomponenten er imidlertid helt nede på minus 36,0, mens forventningene nærmer seg positivt terreng med oppgangen fra minus 14,3 til minus 3,5, det høyeste nivået siden februar 2022.

Relativt sett forblir den tyske økonomien «problembarnet blant de større, industrialiserte landene», vurderer Sentix.

Sentix-indeksene for april er basert på en undersøkelse utført blant 1.201 private og institusjonelle investorer i perioden 4. april til 6. april.