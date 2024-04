Statistisk sentralbyrå (SSB) kom onsdag morgen med inflasjonstallene for mars.

De viser at konsumprisindeksen (KPI), altså prisveksten, steg 3,9 prosent fra mars 2023 til mars 2024. Det er ned fra 4,5 prosent i februar.

Kjerneinflasjonen (KPI-JAE) steg 4,5 prosent i samme periode, ned fra 4,9 prosent måneden før.

Dermed har inflasjonen falt for tredje måned på rad. Med unntak av september i fjor, da strømprisene var svært lave i en periode, har tolvmånedersveksten i KPI ikke vært under 4 prosent siden februar 2022.

Det som trakk veksten mest ned i mars var prisutviklingen på energivarene strøm og drivstoff. Drivstoffprisene falt 1,9 prosent fra februar til mars i år.

– Prisene på elektrisitet inkludert nettleie steg 1,5 prosent den siste måneden, noe som er godt under prisstigningen vi så fra februar til mars i fjor, sier seksjonssjef i SSB, Espen Kristiansen.

Fall i kjerneinflasjonen

Kjerneinflasjonen er i mars 0,4 prosentpoeng lavere enn tolvmånedersraten i februar. Enkelte varegrupper som klær, boligtekstiler og audiovisuelt-, foto- og IT-utstyr bidro til å dempe prisveksten, forklarer SSB.

For eksempel steg prisene på klær og skotøy med 2,7 prosent fra februar til mars i år, sammenlignet med 5,8 prosent i samme periode i fjor.

– Vi ser at det skal mye til for flere varegrupper å matche den høye prisveksten de hadde i samme periode i fjor. Det gjør at tolvmånedersveksten faller, sier Kristiansen.

Dette er «balsam for Norges Bank», mener sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank.

– I lys av lønnsoppgjøret, som var noe høyere enn Norges Banks anslag, var denne nedgangen særlig viktig. Jeg mener denne gladnyheten utligner rente- og inflasjonseffekten av det gode lønnsoppgjøret, sier han og legger til: