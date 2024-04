Fitch Ratings opprettholder Kinas kredittrating på A+, men senker utsiktene fra stabile til negative, går det frem av en oppdatering onsdag.

Kredittvurderingsbyrået mener Beijings forsøk på å gjøre veksten mindre avhengig av eiendom legger press på de offentlige finansene i verdens nest største økonomi. Høye underskudd og en økende gjeld har tatt ned bufferne de siste årene.

«Det er mer sannsynlig at finanspolitikken vil spille en viktig rolle i å støtte veksten i de kommende årene, noe som kan holde gjelden på en jevn oppadgående trend», heter det.

– Krisen godt kjent

Beijing slo ifølge Bloomberg raskt tilbake og hevdet Fitch-oppdateringen ikke gjenspeilet finanspolitikkens rolle i å støtte opp veksten – noe som bidrar til å stabilisere gjeldsbyrdene.

– Jeg tror ikke dette vil påvirke markedet stort. Risikoen for investorer er at økende kinesisk gjeld vil bremse veksten, ikke øke risikoen for statlig mislighold. Kinas gjeldsproblem og eiendomskrise er godt kjent og forstått av markedsaktørene, sier Société Générale-økonom Michelle Lam til nyhetsbyrået.

Både yuanen og renten på «10-åringen» var tilnærmet upåvirket, med sistnevnte rundt 2,29 prosent.

Ifølge Bank for International Settlements var Kinas offentlige gjeld nær 80 prosent av BNP ved utgangen av første halvår i fjor, omtrent en dobling fra midt på 2010-tallet. Dette er godt under utviklede økonomier som Japan og USA, men relativt høyt for et fremvoksende marked. Beijings eget mål for statsgjeld viste en andel på 56 prosent av BNP ved utgangen av 2023, et kraftig oppsving siden pandemien.

Låner i egen valuta

Direktør Andrew Freris i Ecognosis Advisory Co. hevder likevel overfor Bloomberg at Kina ikke løper noen risiko for den typen gjeldskrise som har rammet andre utviklingsland tidligere, ettersom landet låner i sin egen valuta.

– Det eneste Kina trenger å være bekymret for er den hjemlige situasjonen. Det er mye mer håndterbart da en tredjedel av banksystemet tilhører staten, sier han.

Om utsiktene er endret til negative, mener Fitch likevel at A+-ratingen får støtte av en stor og diversifisert økonomi, solide BNP-utsikter, en integrert rolle i verdenshandelen og yuanens status som reservevaluta.

Kina er vurdert til A+ av Standard & Poor's og A1 med negative utsikter av Moody's, etter at sistnevnte tok utsiktene ned fra stabile i desember.