Pressemeldingen etter ESBs rentemøte i mars inneholdt ingen tydelige pengepolitiske signaler. Det gjentok seg ved rentemøtet torsdag. Nå understreker ESB at utviklingen i det siste grovt sett har vært som forventet.

Meldingen i mars slo fast at de tre rentesatsene ble holdt uendret på henholdsvis 4,50 (refi), 4,75 (utlån) og 4,00 (innskudd) prosent, at inflasjonen var på vei ned og at «styringsrenten er på et nivå som, hvis det blir opprettholdt tilstrekkelig lenge, vil gi et betydelig bidrag» til å få inflasjonen ned til 2 prosent på mellomlang sikt.

Det eneste frempeket om eventuelle renteendringer var at «styringsrenten vil bli holdt på tilstrekkelig innstrammende nivå så lenge som nødvendig». Alt dette blir gjentatt nå.

Utviklingen i rentene vil derfor være avhengig av løpende data. ESB kommer likevel med en ny, og viktig, formulering:

«Hvis rådets oppdaterte vurdering av inflasjonsutsiktene, dynamikken i den underliggende inflasjonen og styrke i den pengepolitiske transmisjonsmekanismen gir ytterligere trygghet om at inflasjonen beveger seg varig mot målet, vil det være riktig å redusere det nåværende nivået på pengepolitisk innstramming.»

Dette er trolig årsaken til at euro på flekken svekket seg noe mot dollaren. Det underliggende budskapet fra ESB er omtrent «alt ligger til rette for rentekutt, og dermed går rentedifferansen mer i amerikansk favør».

– DEFINITIVT VARSEL: Og Ingvild Borgen understreker at det var forventet at ESB nå ville være tydeligere om et rentekutt i juni. Foto: Eivind Yggeseth

– Dette er definitivt et varsel om kutt, sier seniorøkonom Ingvild Borgen i DNB Markets.



Inflasjonen raskt ned

I mars kom imidlertid ESB med nye prognoser. De viste blant annet at årets inflasjon ventes å ende på 2,3 prosent, mot 2,7 prosent i tidligere anslag, og at ESB venter å nå inflasjonsmålet på 2,0 prosent allerede neste år.

Neste inflasjonsmåling et par uker etter rentemøtet viste et nytt fall. Total inflasjon sank fra 2,6 til 2,4 prosent, mens kjerneinflasjonen falt fra 3,1 til 2,9 prosent.

I sum ble ESBs marsmøte tolket som en bekreftelse på at ESB planlegger å kutte renten i juni. ESB-sjef Christine Lagarde bidro til dette ved å vise til at rentekuttet er avhengig av årets lønnsvekst.

«Vi vil vite litt mer i april, men mye mer i juni», sa hun blant annet.

Disse signalene fikk markedsprisingen til å gå fra 3,7 til 4 rentekutt i løpet av 2024. Sannsynligheten for et kutt i juni økte fra 90 til 100 prosent, men har siden falt tilbake til drøyt 80 prosent.

Ved sin pressekonferanse klokken 14.45 vil ESB-sjef Christine Lagarde kunne avklare litt mer om utsiktene til et rentekutt før sommeren.