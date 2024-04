Ulik produktivitetsutvikling har også betydning for (likevekts)valutakursene. Relativt høyere produktivitet i USA senker lønnskostnadene per produsert enhet, noe som betyr at den samme produksjonen produseres med lavere innsatspriser. Lavere kostnader kan gjøre varer og tjenester billigere, og dermed øke utenlandsk etterspørsel i USA. Denne mekanismen er en viktig årsak til vår forventning om at EUR/USD vil falle ned mot paritet på mellomlang sikt.

Norge som Europa

I Norge holdt produktivitetsveksten tritt med USA helt frem til 2014, bare avbrutt av noe svakere utvikling i etterkant av finanskrisen. Som tabellen viser var produktivitetsveksten på 2000-tallet kun marginalt svakere enn i USA, og betydelig høyere enn i Europa. De siste ti årene (2014-2023) har dette endret seg. Samtidig som produktivitetsveksten har avtatt i alle land, har fallet vært sterkest i Norge og vi er nå nærmere Europa enn USA.

Produktivitetsutviklingen siden 2000

2000-tallet Siste 10 år Siste år USA 2,7 1,5 1,4 Euro-området 0,8 0,7 −0,1 Norge 2,4 0,8 0 Gjennomsnittlig årlig vekst i prosent. Kilde: MacroBond og Danske Bank

Produktivitetsutviklingen fra midten av 90-tallet og utover på 2000-tallet var preget av reformene som ble gjennomført på 80-tallet. I tillegg var Norge langt fremme i bruken av teknologiske løsninger, blant annet for bank- og betalingstjenester. Samtidig fikk vi et kraftig løft i oljeinvesteringene fra 2004, som flyttet mye ressurser til den svært produktive leverandørsektoren. Denne trenden fortsatte, kun avbrutt av årene rett etter finanskrisen, inntil oljeprisen begynte å falle sommeren 2014.

Økende pengebruk

Årene etter finanskrisen er samtidig preget av to andre strukturelle trekk som har påvirket utviklingen. Norsk økonomi var preget av økende pengebruk fra offentlige myndigheter, først for å motvirke de negative effektene av finanskrisen (2008) og senere for å kompensere for aktivitetsfallet i oljesektoren (2014). Kriser leder til en svært ekspansiv pengepolitikk i en periode, men reverseres ikke når aktivitetsnivået normaliseres.

Det er lett for at økende rikdom resulterer i mer fritid og velferd, og det ser ut som det finanspolitiske handlingsrommet siden 2008 har vært preget av dette, med visse hederlig unntak.

Mens det har vært mye søkelys på aktivitetseffekten av bruken av oljepenger, har det vært lite debatt om hva vi har brukt penger på. Det er lett for at økende rikdom resulterer i mer fritid og velferd, og det ser ut som det finanspolitiske handlingsrommet siden 2008 har vært preget av dette, med visse hederlige unntak. Fordelingsmessige, distriktspolitiske og næringsspesifikke hensyn har ofte en uheldig effekt på den samlede vekstevnen i en økonomi både gjennom feil incentivstruktur og feil ressursallokering. Det er dessverre grunn til å tro at slike mekanismer i økende grad preger den samlede produktivitetsutviklingen i norsk økonomi.

Neppe mye sterkere

I tillegg har det vært en betydelig økning i husholdningens gjeld de siste 25 årene, og i motsetning til de fleste andre land fortsatte denne utviklingen i årene etter finanskrisen. Denne gjelden har gått til å finansiere høyere eiendomspriser, som gir kortsiktige vekstimpulser via bolig- og hyttebygging, men har ikke bidratt til langsiktig avkastning for samfunnet som helhet. I årene etter oljekrisen har derfor økt offentlig pengebruk og lånedrevet vekst blant husholdningene stimulert veksten, men samtidig skjult at den underliggende produktivitetsveksten har svekket seg, også relativt til andre land.

Med en produktivitetsutvikling som sannsynligvis kommer til å ligge mer på europeisk enn amerikansk nivå i årene fremover, er det grunn til å tro at «normalrenten» også er nærmere de europeiske. Det står i kontrast til dagens markedsprising, der de langsiktige rentene forventes å ligge mye nærmere de amerikanske. Samtidig betyr det at den langsiktige likevekstkursen for kroner neppe er betydelig sterkere enn dagens kurs. En forsiktig tilnærming der man tar hensyn til forskjeller i enhetskostnadene kan tyde på at likevekstkursen for norske kroner er 7-8 prosent sterkere enn dagens kurs. Gullalderen i norsk økonomi var fra 2001-14 (RIP).