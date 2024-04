Betydelig nedgang i både import og eksport

Statistisk sentralbyrå (SSB) la onsdag frem tallene for handelsbalansen i mars. Fasiten ble at importen endte på 78 milliarder kroner i mars, 23,1 prosent lavere enn tilsvarende måned i fjor. Eksporten gikk tilbake med 20,5 prosent og endte på 142 milliarder kroner i samme periode.

Nedgangen for importen skal ifølge byrået hovedsakelig være forårsaket av gjennomgående høy import i fjor, mens tilbakegangen for eksporten i stor grad skyldes lavere priser på naturgass samt lavere verdi på fastlandseksporten.

– For fastlandseksporten er fallet bredt, men særlig fisk, metaller og raffinerte petroleumsprodukter trekker eksporten mye ned, sier seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå Jan Olav Rørhus i rapporten.

Handelsoverskuddet svekket seg med 17,1 prosent og endte på 64,0 milliarder kroner.

Norges Banks importveide kursindeks for viktige handelspartnere viser ifølge SSB at kronen fortsatt er historisk svak, men at kursen er omtrent uendret fra mars i fjor. Dette gjør ifølge rapporten at valutakursen har liten betydning på verdiendringene fra året før.

Olje og gass

SSB skriver blant annet at prisene på råolje steg for tredje måned på rad i mars, opp nær 10 prosent fra årsskiftet. Det ble eksportert 52,8 millioner fat råolje i mars, en økning på rett under 20,0 prosent fra forrige måned. Sammenlignet med mars i fjor økte eksportvolumet med 3,1 prosent. Verdien av råoljeeksporten endte i mars på 46,6 milliarder kroner, en økning på 15,7 prosent fra i fjor.

Eksportverdien av naturgass falt med nesten 40 prosent fra mars i fjor og endte på 40,4 milliarder kroner. Årsaken til nedgangen er lavere pris på naturgass.