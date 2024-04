Ser minst tre rentekutt i år

Gediminas Šimkus, sentralbanksjef i Litauen og rådsmedlem i Den europeiske sentralbank (ESB), er ganske sikker på at det blir tre rentekutt i år, og ser dessuten sjanse for et fjerde rentekutt, melder Bloomberg.

– Jeg ser en høyere enn 50 prosents sjanse for at det vil bli mer enn tre kutt i år, sier Šimkus.



– Tre rentekutt er et konservativt estimat, legger han til, ifølge Reuters.

Torsdag i forrige uke besluttet ESB å holde rentene uendret igjen, men sentralbanken hintet enda klarere om et snarlig kutt.

De seneste inflasjonstallene for eurosonen viste en totalinflasjon på 2,4 prosent i mars, ned fra 2,6 prosent måneden før. Kjerneinflasjonen avtok samtidig fra 3,1 til 2,9 prosent.

I markedene prises det nå inn rentekutt på rundt 85 basispunkter i 2024. Det innebærer minst tre kutt på 25 basispunkter og rundt 40 prosents sannsynlighet for et fjerde kutt, ifølge Bloomberg.

– Ingen sammenheng

Šimkus mener også at ESB ikke bør holde tilbake med sine rentekutt selv om amerikanske Federal Reserve skulle utsette sine kutt.

– Jeg avviser ideen om at eurosystemet tar beslutninger basert på hva de gjør i USA. Det finnes innen sammenheng der, sier han, ifølge Reuters.

Šimkus poengterer at ESB vil ta uavhengige beslutninger, og at det eneste spørsmålet vil være hvordan divergerende rentebaner påvirker realøkonomien.

Han tilføyer også at en uventet eskalering av globale politiske spenninger kan påvirke ESBs planer, ifølge nyhetsbyrået.