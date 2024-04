Historisk lave nivåer: Yen raser mot dollaren

Fallet i yen mot dollar skjer etter at den japanske sentralbanken (BoJ) lenge har kjempet for å holde vekslingsraten under 152 yen pr. dollar, men måtte gi tapt den 10. april. De fem påfølgende holdt yen-en seg relativt stabilt rundt 153,20 yen pr. dollar.

Mandag var slaget om å holde yen under 154 dollar tapt. Klokken 14.29 på mandag ble det gjort et stort salg av yen, som på et minutt svekket seg med 0,42 dollar til 154,38 yen pr. dollar. Vi må tilbake til våren 1990 for å finne en så svak yen i forholdt til dollaren.

Etter å ha hentet seg noe inn i etterkant av hoppet klokken halv 3, svekket den japanske valutaen seg på nytt mot dollaren. Klokken 16.10 kostet en dollar 154,42 yen.

Samtidig som Japans yen svekket seg, steg renten på den amerikanske tiåringen. Så langt mandag har renten steget 12 basispunkter. «Toåringen» er opp 8,1 punkter.

Endret pengepolitikk

I lang tid har Japan hatt negative styringsrenter.

I februar steg inflasjonen til 2,8 prosent, noe som trigget den første renteendringen i Japan siden BoJ satt ned renten til minus 0,1 prosent i februar i 2016. Da BoJ i mars hevet styringsrenten til intervallet 0 til 0,1 prosent var det den første rentehevingen i Japan siden april 2007.

I år gir også japanske selskaper arbeidere den største lønnsøkningen på flere tiår.

Mars markerte også slutten på den japanske sentralbankens strenge rentekurvekontroll, med store kjøp av japanske statsobligasjoner for å holde markedsrentene nede.

«Banken vurderer at rammeverket av kvantitativ og kvalitative lettelser med rentekurvekontroll og negativ styringsrente har spilt ut sin rolle», uttalte sentralbanken da.

Mars var en viktig måned for Japans økonomi, hvor Nikkei 225-indeksen brøt det historiske taket på 40.000. Siden har indeksen falt noe tilbake.

Siden starten av 2021 har Japans sentralbank (BOJ) hatt for vane å kjøpe børsnoterte fond (ETF) dersom Topix-indeksen faller mer enn to prosent etter handelspausen på midten av dagen. Det er ikke et uttalt offisielt handelsregel fra sentralbanken, men det har skjedd hver gang Topix-indeksen har falt.