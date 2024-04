Tirsdag formiddag ble det en ny smell for kronekursen, der en amerikansk dollar nå går for 11 kroner. Det vil si at 1 krone er verdt 0,09 dollar.

Det kommer etter at UBS varslet at man bør forberede seg på at den amerikanske sentralbanken kan heve renten, som reduserer incentivet til å ha verdiene i norske kroner.

Nå er det på tide å forberede seg på at Fed dropper rentekutt, og i stedet hever renten, advarte UBS.

Mandagens sterke detaljomsetningstall var foreløpig siste sterke overraskelse. Etter 0,7 prosent vekst i mars, er årsveksten i detaljomsetningen nå på over 4 prosent. Etter sterke nøkkeltall den siste tiden, viser Atlanta Feds GDPNow-indikator nå at BNP-veksten tilsvarer 2,8 prosent årlig rate.

«Amerikansk økonomi nekter å lande», kommenterer Yardeni Research.

«Dette er hverken en hard eller en myk landing», er vurderingen etter blant annet oppjusteringen av GDPNow-indikatoren.