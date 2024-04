Amerikanske renter har steget markant den siste tiden, ettersom inflasjonen i USA fortsetter å overraske på oppsiden.

Lenge var det håp i markedet om at Federal Reserve (Fed) vill kutte renten til sommeren, og på starten av året ble det i markedet priset inn mellom 6 og 7 rentekutt i USA i år.

Tidligere i uken advarte UBS om at man nå bør forberede seg på at Fed hever renten i stedet for å kutte den.

«Hvis veksten holder seg og inflasjonen forblir på 2,5 prosent eller høyere, er det en reell fare for at Fed gjenopptar rentehevinger fra starten av neste år, og når 6,5 prosent rente innen neste sommer», skrev UBS-strategene i et notat.

I en rapport fra Nordea skriver strategene Erik Bruce og Joachim Bernhardsen at det er langt igjen til eventuelle nye rentehevinger fra Fed.

«Føreløpig er nye renteøkninger langt unna. Det foretrukne verktøyet er å holde renten høy lenger», skriver strategene.



Bruce og Bernhardsen viser til Vise-sentralbanksjef Philip Jeffersons uttalelser på tirsdag, hvor han sa at dersom økonomiske data tyder på at inflasjonen er mer vedvarende enn hva man hadde trodd tidligere, så vil det være riktig å holde de nåværende innstrammende tiltakene lenger.

Videre trekker de frem at sentralbanksjef Jerome Powell lenge har understreket at kriteriet for rentekutt er større tillit til at inflasjonen er på vei ned mot målet.

Tidligere i uken sa han at nylige data åpenbart ikke har bidratt til økt tillit, og at det er sannsynlig at det tar lenger tid å oppnå den tilliten.

Strategene skriver at pr. nå er første rentekutt i USA priset inn i september, og det er priset inn to rentekutt i år.