Fredag neste uke er det duket for et nytt rentemøte hos Norges Bank. Det er bred forventning om at renten holdes i ro denne gangen også, og på forrige rentemøte sa sentralbanksjef Ida Wolden Bache at rentekuttet trolig kommer i september.

Men på kommende rentemøte tror sjeføkonom i Sparebank 1, Elisabeth Holvik, at nordmenn har en dårlig nyhet i rente.

– Vi tror de da må signaliserte at det ikke er sikkert det blir rentekutt i år, sier hun.

Hovedårsaken er at kronen er for svak, og kronekursen kan svekke seg videre.

– Det er særlig hensynet til kronen, og svakere interesse for å investere i Norge som bekymrer. Høy lønnsvekst, svak produktivitetsvekst og en stadig økende offentlig sektor som får finansiering fra et økende oljefond, er en negativ spiral for kronen, mener Holvik.

Først USA, så Norge

Det er nemlig ikke sikkert at det blir rentekutt i USA i år heller, mener sjeføkonomen. Verdens største økonomi har klart seg godt, og veksten i amerikansk økonomi er nå dobbelt så sterk som i andre G7-land.

DUETE SIST: Sentralbanksjef Ida Wolden Bache ble tolket som «duete» på forrige rentemøte. Nå kan det bli en «haukete» sentralbanksjef vi møter neste uke. Foto: Are Haram

For å unngå at kronen svekkes ytterligere må Norges Bank vente til USA begynner å kutte renten, har flere økonomer påpekt. Intet rentekutt i USA betyr intet rentekutt i Norge.

– Grunnen er den økte geopolitiske spenningen, økt opprustning og hjemflagging av produksjon, som bidrar til aktivitet og sysselsetning. I en slik urolig verden vil det holde prisveksten oppe globalt, samt være et investeringsklima som trolig vil bidra til at kronen fortsetter å svekke seg, sier Holvik.

Norge faller på listen

Sparebank 1-sjeføkonomen mener det er flere grunner til at renten må holdes «higher for longer».

Prisveksten i Norge er godt over målet

Kronekursen kan svekke seg videre

Lønnsoppgjøret var høyere enn Norges Bank ventet

Produktivitetsveksten i norsk økonomi er nær null

I tillegg peker Holvik på at økt politisk risiko svekker investeringsviljen i Norge, med økt eierskatt, grunnrenteskatt og exit-skatt som eksempler. Utlendinger nettoselger norske aksjer, og norsk sparekapital går i økende grad ut av landet.

– I en lang rekke oversikter over hvilket land det er best starte bedrift, hvilket land det er best å investere i og å drive business, hvilket land som er mest innovativ og så videre, så faller Norge lenger og lenger ned på listen. Dette, sammen med den store flyttestrømmen ut av landet, av ikke bare rike, men og oppstartsbedrifter, har ført til stor presseoppmerksomhet om Norge i utlandet, begrunner Holvik.