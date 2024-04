Argentinas første budsjettoverskudd på over 15 år

Bare i mars ble det overskudd på rundt 276 milliarder pesos, som tilsvarer snaut 3,5 milliarder kroner, sa presidenten i en TV-sendt tale.

– Dette er det første kvartalet med budsjettoverskudd siden 2008, en milepæl vi alle kan være stolte av som land, særlig med tanke på det katastrofale etterslepet vi har måttet rydde opp i, sa Milei, som kom til makten i desember.

Den ultraliberale presidenten har gått kraftig til verks for å få landet ut av den økonomiske krisen, kutte budsjettunderskudd og få bukt med den galopperende prisveksten. Det innebærer radikale sparetiltak, inkludert subsidiekutt, fjerning av tusenvis av offentlige arbeidsplasser og slutt på flere sosiale programmer.

– Jeg forstår at situasjonen vi er inne i er krevende, men så er vi også over halvveis allerede, Dette er siste steg i den heroiske innsatsen vi argentinere gjennomfører, og for første gang på lenge vil det være verdt det.

Mileis økonomiske reformer har utløst store demonstrasjoner, og kritikere sier den sender mange ut i fattigdom og setter landets fremtid på spill.

(NTB)