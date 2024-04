Børsmorgen:

– Mange tunge økonomer mener det er større sjanse for å sette renten opp enn at den blir satt ned sier Trygve Hegnar, som forklarer hvorfor et rentekutt er usannsynlig.

Onsdag meldte Nordea at banken ikke forventer rentekutt i år, men at første kutt først kommer neste år.