Norsken, svensken, dansken og rentene

I Sverige, derimot, har arbeidsledigheten økt mye og er høyere enn for noen år siden. Økte renter har gitt nedtur i eiendomssektoren og låneveksten er negativ. Det var fall i økonomien i fjor.

Oljen krymper

Det er mer åpent hvordan dette vil utvikle seg framover, også for arbeidsledigheten. Norge har olje og råvarer – og sånn sett en god porsjon flaks. Danmark og Sverige har til gjengjeld en nokså imponerende industri- og innovasjonskultur. Sverige har fordeler innen kraftproduksjon. Danskene har en fordel med et flatt land, som gir enkel logistikk, og landfast nærhet til resten av Europa.

Dermed må Norge konkurrere på mer like vilkår og da kan mye endre seg.

Med tiden vil den norske oljenæringen bli en mindre del av norsk økonomi. Dermed må Norge konkurrere på mer like vilkår og da kan mye endre seg. I så måte gir den svake kronekursen en fordel. Den har svekket seg 40 prosent mot euro på ti år.

Lavest inflasjon

Det mest påfallende er Danmarks svært lave inflasjon, på under 1 prosent. Det er lavest i Eurosonen, hvor gjennomsnittet er 2,6 prosent. I Norge er inflasjonen nær 4 prosent. Inflasjonen i Sverige er omtrent som i Norge, men svenskene har en litt spesiell måte å måle på inflasjonen på ved at de tar ut effekten av renteendringer. Målt slik har inflasjonen i Sverige falt til nær 2 prosent, og det nærmer seg derfor rentekutt.

Det er nesten ikke til tro at danskene har så lav inflasjon, men tilknytningen til euro er en viktig årsak. De unngår å importere ekstra inflasjon fra de man handler med – eurosonen. Det reduserer også faren for veldig store svingninger – og tidvis svak og inflasjonsdrivende valuta – som mindre valuter som den norske og den svenske kan bli utsatt for.

Lavere inflasjon i Sverige og Danmark demper renteutsiktene sammenlignet med Norge. Sverige dempes i tillegg av økt arbeidsledighet, noe som er mindre oppløftende.

Og vinneren er...

I Norge hadde vi en liten dupp i boligprisene i høst, mens markedet ellers har klart seg bedre enn fryktet med økte (flytende) renter i et land med mye gjeld. Norske boligpriser er litt opp det siste året, og er 9 prosent høyere enn da Norges Bank begynte å sette opp renten høsten 2021. I Danmark har prisene økt litt det siste året, men er 5 prosent lavere enn høsten 2021.

Det svenske boligmarkedet – og den svenske økonomien mer generelt – har fått mest trøbbel med rentehoppene. Der har markedet falt 4 prosent det siste året, og er ned 10 prosent fra høsten 2021.

Det svenske boligmarkedet vil trolig ha utfordringer fremover, men rentekutt vil trolig støtte boligmarkedet. Det samme gjelder Danmark. I Norge ventes tregere og færre rentekutt – som isolert sett vil gi mindre medvind i Norge enn i Sverige og Danmark. I tillegg har det norske boligmarkedet steget mye i mange år, noe som kan bidra til å dempe oppsiden fremover.

And the «winner» is: Akkurat nå fremstår det som ganske åpenbart at det blir svenskene eller danskene. I Sverige kan det bli kutt allerede på rentemøtet 7. mai, men mest sannsynlig skjer det på møtet 27. juni. Danmark følger Eurosonen. Der blir det trolig kutt 6. juni eller 18. juli. For Norges del er det fortsatt håp for kutt i september, forutsatt at de andre kutter og at kronekursen ikke er på den svake siden.