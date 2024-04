Amerikansk inflasjon øker akkurat så mye som torsdagens kvartalsvise tall tydet på. Månedsveksten i PCE (Personal Consumption Expenditures) var på 0,3 prosent, mens kjerne-PCE økte med 0,3 prosent.

Årsveksten i PCE er nå 2,7 , mens kjerne-PCE er 2,8 prosent.

Konsensus ventet uendrede 0,3 prosent månedsvekst i kjerne-PCE og et fall fra 2,8 til 2,6 prosent for årsveksten, men dette var forventninger innhentet før torsdagens overraskende høye kvartalstall.

For total PCE-vekst var konsensus en økning fra 2,5 til 2,6 prosent i årsvekst og uendrede 0,3 prosent den siste måneden.

Kutt i september?

– Jeg tror ikke Fed vil være veldig tydelig på tidspunktet for rentekutt ved det kommende rentemøtet, men de vil indikere at det tar lengre tid før de er overbevist om at inflasjonen kommer ned, sier seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets.

– BNP-tallene var ned tidligere i uken, men det er fortsatt solid vekst i privat forbruk. Det har roet seg litt ned, men dette er ikke noe som peker i retning av rentekutt nå. Vår prognose er første kutt i september, og så i desember, sier han.

STÅR PÅ SEPTEMBER-KUTT: Men da må inflasjonen i mellomtiden komme mer ned, mener Knut A. Magnussen. Foto: Lise Åserud/NTB

– Men dette betinger at inflasjonen kommer ned og at økonomien bremser opp. Foreløpig har vi ikke sett så mye til det, mener Magnussen.

– Gitt informasjonen torsdag, var dette det beste man kunne håpe på. Årsaken til den økte kvartalstakten i inflasjonen var at januartallene ble oppjustert, ikke at mars overrasket negativt.

Skrell torsdag

Torsdag viste kvartalsvise tall en økning i kjerne-PCE fra 2,0 til 3,7 prosent, klart over den forventede økningen til 3,4 prosent.

Dette sendte dollaren tilbake til 11 mot norske kroner, mens lange amerikanske statsrenter steg markant. Rett før fredagens PCE-tall lå amerikansk toårig statsrente på 5,00 prosent, opp 75 basispunkter hittil i år.

Fredagens tall var åpenbart bedre enn markedsaktørene hadde stålsatt seg for. Lange amerikanske renter reverserte raskt mye av oppgangen torsdag. Dollaren svekket seg også.

Utsatt rentekutt

Årsaken til renteoppgangen i det siste er at den høye PCE-inflasjonen reduserer sannsynligheten for et Fed-kutt i sommer. Markedsprisingen priset torsdag et fullt rentekutt fra Fed først i desember.

Fed foretrekker PCE som indikator for inflasjonen fremfor CPI (Consumer Price Index). Til nå har PCE vist lavere inflasjon og et fortsatt fall, der PCI tre måneder på rad har overrasket på oppsiden.

Basert på torsdagens kvartalstall, lå det an til en årsvekst i kjerne-PCE på 2,8-2,9 prosent i mars, altså godt over konsensusanslagene innhentet for noen dager siden.

Utfallet, 2,8 prosent, var dermed et lite knepp mindre ille enn man kunne frykte, men tendensen til at også PCE-inflasjonen har gjort ferdig fallet er nå tydelig.