Nok en nedtur i Sverige

Sveriges økonomi krympet med 0,1 prosent gjennom første kvartal, viser foreløpige tall fra Statistiska centralbyrån (SCB) mandag. Annualisert var tilbakegangen på 1,1 prosent.

Medianen i Bloombergs sammenstilling av økonomers prognoser pekte mot en vekst på 0,2 prosent på kvartalsbasis. Nyhetsbyrået peker også på at Sveriges sentralbank i sin pengepolitiske rapport for mars estimerte flat utvikling.

Ifølge Trading Economics var det ventet nedganger på henholdsvis 0,1 prosent på kvartalsbasis og 0,2 prosent på årsbasis.

– Aktiviteten i svensk økonomi fortsatte å svekke seg i første kvartal 2024, noe som forklares med nedgang i februar og mars. Kvartalet blir det fjerde på rad med negativ vekst, sier nasjonaløkonom Mattias Kain Wyatt i SCB.

I fjerde kvartal i fjor gikk Sveriges BNP tilbake 0,1 prosent på kvartalsbasis og 0,2 prosent annualisert.

SCB har også publisert tall for detaljhandelen mandag. Disse viser en volumnedgang på 0,4 prosent i mars, sammenlignet med måneden før.

Venter rentekutt neste uke

Torbjörn Isaksson, sjefanalytiker i Nordea Markets, mener tallene viser at Sverige har hatt en «treg start på året».

Ifølge Bloomberg skriver han i et notat at husholdningenes forbruk bør begynne å ta seg opp igjen, men at det vil knapt påvirke inflasjonen. Han poengterer også at de forbedrede utsiktene i Sverige dessuten er basert på forventninger om rentekutt.

Selv venter Isaksson at Sveriges sentralbank vil påbegynne en serie med rentekutt i mai, ifølge nyhetsbyrået.

Riksbankens neste rentebeslutning kommer 8. mai – onsdag neste uke. Ved den forrige rentebeslutningen, i slutten av mars, valgte sentralbanken å holde styringsrenten uendret på 4,00 prosent. Samtidig ble det lagt til:

«Om inflasjonsutsiktene fortsetter å være gunstige, kan styringsrenten trolig senkes i mai eller juni.»

Sentralbankens nye rentebane indikerte at den trolig kutter renten tre ganger i år.

I mars sank inflasjonen i Sverige til 4,1 prosent – det laveste nivået siden januar 2022 – fra 4,5 prosent måneden før. Prisveksten var dermed lavere enn ventet. Konsensus lå på 4,4 prosent, ifølge Trading Economics.

Riksbanken tror nå på en gjennomsnittlig inflasjon på 3,5 prosent i år, og en inflasjon på 1,5 prosent neste år – godt under målet på 2 prosent.