Ingen venter at Federal Reserve endrer sin styringsrente ved rentemøtet onsdag. Dette møtet er dessuten et mellommøte, hvor Fed ikke legger frem nye prognoser. Likevel vil de ferskeste inflasjons- og veksttallene komme i fokus, i hvert fall under pressekonferansen onsdag kveld.

Forrige ukes kvartalstall for USA viste ikke bare at inflasjonen flater ut, men også et uventet stort fall i BNP-veksten. Kombinasjonen av svak vekst og høy inflasjon har fått analytikere til å trekke frem spøkelset fra 1970-tallet: Stagflasjon.

Fed-sjef Jerome Powell og flere andre Fed-topper har de siste ukene hintet om at første rentekutt kan komme senere enn ventet, og markedsprisingen tilsier nå under to Fed-kutt i år. Hvis veksten samtidig faller kraftig, kan det likevel bane veien for tre kutt, slik Fed selv signaliserte i mars.

Ikke myk landing

BNP-veksten på 1,6 prosent (årlig rate, sesongjustert), var bratt ned fra 3,4 prosent kvartalet før og nesten et prosentpoeng svakere enn ventet. Samtidig viste PCE-indeksen at inflasjonen økte fra 1,8 til 3,4 prosent. Kjerne-PCE økte fra 2,0 til 3,7 prosent, 0,3 prosentpoeng høyere enn ventet.

Selv om det fredag viste seg at inflasjonsoverraskelsen skyldtes oppjustering av prisveksten i januar, mens mars var som ventet, ble «stagflasjon» stikkordet i mange kommentarer.

«Dataene knuste drømmen om en myk landing og utløste frykt for stagflasjon, der økonomien bremser opp og inflasjonen holder seg oppe», skrev seniorøkonom Ipek Ozkardeskaya i Swissquote Bank.

– Ikke i nærheten

Ikke tale om, mener Ed Yardeni i Yardeni Research.

«Et kvartal skaper ingen stagflasjon. Situasjonen nå er ikke i nærheten av stagflasjonen på sent 1970-tall, da anemisk BNP-vekst og en inflasjon ute av kontroll knuste aktiviteten», skriver han i sin morgenrapport.

I stedet er aktiviteten høy, mens inflasjonen grovt sett fortsetter å falle, argumenterer Yardeni, og viser til at BNP-veksten over de siste fire kvartalene er 3,0 prosent. Det er tett på gjennomsnittet helt siden slutten av 1940-tallet, 3,1 prosent.

Nye sterke tall

Kanskje var første kvartal kun et unntak i en amerikansk økonomi som fortsetter å vokse. Ifølge Atlanta Feds GDPNow-indeks er ferske data konsistente med en BNP-vekst på hele 3,9 prosent så langt i andre kvartal. GDPNow har imidlertid overvurdert BNP-veksten gjennom hele første kvartal. Indikatoren har til enhver tid vist vekst på minst 2,1 prosent, og på det meste 4,2 prosent, altså godt over den faktiske veksten på 1,6 prosent.

Citi Economics’ analytikere skjønner hvorfor stagflasjon brått er blitt et tema igjen, men vil se flere målinger før dommen er klar.

Citi tror den neste sysselsettingsrapporten vil vise 215.000 flere sysselsatte, men med størst nedsiderisiko. Dette blir i så fall den svakeste sysselsettingsveksten siden november 2023, men ikke mye under gjennomsnittet over det siste året.

Samtidig vil arbeidsgivernes kostnadsvekst (Employment Cost Index) bremse til 0,9–1,0 prosent over det siste kvartalet, som vil være lavt nok til å gi Fed troen på synkende inflasjon, tror Citi.