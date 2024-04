Norges Bank øker kronesalget

Etter flere måneder med stabile kronesalg på 350 millioner kroner daglig, overrasker Norges Bank med å øke til 550 millioner kroner daglig i mai.



Fra og med januar falt det daglige beløpet Norges Bank selger for å veksle om til Oljefondet fra 1,4 milliarder kroner til 350 millioner kroner. Store endringer i dette beløpet har tidvis påvirket kronekursen, og stort sett negativt, gjennom de siste par årene.

Kronen svekket seg umiddelbart mot både dollar og euro rett etter klokken 10 tirsdag, da tallene ble kjent. Et par timer senere var kursene omtrent tilbake til utgangspunktet.

I ferd med å endre

For en knapp måned siden anbefalte en arbeidsgruppe å øke antallet skatteterminer for oljeskattene fra seks til ti hvert år. Det er ment å skulle glatte ut svingningene i skattestrømmene som Norges Bank må håndtere. Mandag sendte finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) dette forslaget på høring, og det er ventet at forslaget får støtte.

Grovt sett øker kronesalget når oljeskatteinngangen øker, og synker når Stortinget bruker en økt andel av dette over statsbudsjettet. Gjennom året er det derfor primært endrede utsikter for olje- og gassprisene, og dermed for oljeskatteinngangen, som skaper endringer fra måned til måned.

«I påvente av oppdaterte tall for offentlige utgifter og inntekter i Revidert nasjonalbudsjett, som publiseres 15. mai, tror vi at Norges Bank vil holde vekslingsbeløpet likt som i årets første fire måneder, på 350 millioner kroner, selv om det er en viss risiko for at beløpet blir oppjustert», skrev sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets i sin morgenrapport tirsdag.