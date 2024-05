Fed holder renten i ro

Knapt noen analytiker trodde på forhånd at Fed ville endre sin styringsrente ved rentemøtet som ble avsluttet onsdag. Og det skjedde heller ikke. Styringsrenten holdes i ro i intervallet 5,25-5,50 prosent.

Amerikanske langrenter trakk umiddelbart ned, og toåringen er igjen så vidt under 5 prosent. De tre tunge aksjeindeksene i USA spriket noe, men med små utslag rett etter at rentebeskjeden kom.

Det var derimot ventet at Fed i sin pressemelding, eller Fed-president Jerome Powell under pressekonferansen etter rentemøtet, kunne komme med hint om at styringsrenten neppe blir kuttet i juni. Et annet spørsmål analytikerne håpet på avklaring på var om Fed fortsatt indikerer tre rentekutt i løpet av 2024.

I pressemeldingen skriver Fed blant annet at «komiteen ikke venter at det vil være riktig å senke renten før den har fått økt sikkerhet på at inflasjonen beveger seg varig mot 2 prosent».

Fed-president Jerome Powell innleder sin pressekonferanse klokken 20.30 norsk tid.

Fed varsler at tempoet i nedbyggingen av den enorme statsobligasjonsbeholdningen vil dempes fra og med juni. Om noe, kan dette bidra til å holde markedsrentene mer nede, enn om det tidligere tempoet ble opprettholdt.

Dårlige nyheter i fleng

Utviklingen de siste ukene har vært nesten entydige i retning av utsatte og kanskje færre rentekutt fra Fed, som selv i mars opprettholdt indikasjonen om tre kutt i år.

Noen eksempler:

Tidligere onsdag viste prisdelen av ISM-indeksen uventet sterk økning, fra 55,8 til 60,9.

Tirsdag viste lønnskostnadene uventet sterk vekst.

I forrige uke viste inflasjonstallene i praksis utflating av kjerne-PCE-inflasjonen på 2,8 prosent, og bekreftet dermed langt på vei at fallet i inflasjonen i beste fall har tatt en pause. Les også Kraftig økte lønnsutgifter sender rentene opp

Mistet troen på kutt

Etter disse tallene har toårig amerikansk statsrente ligget tett oppunder 5 prosent. Der rentemarkedet i januar priset inn mellom seks og syv Fed-kutt i år, ventes nå rundt halvannet kutt. Først i november er et rentekutt omtrent «sikkert» ifølge prisingen. Samtidig har flere analytikere begynt å ta høyde for at Fed slett ikke kutter, men heller hever renten sent i år.

Noen data har imidlertid vært på den svake siden, og dermed gitt tro på at rentekuttene likevel kommer. Det kanskje viktigste er at BNP-veksten var uventet svak i første kvartal, ned fra 3,4 til 1,6 prosent. Den svake aktiviteten bekreftes langt på vei av ISM-indeksen, som nå indikerer tilbakegang, og av svakere arbeidsmarkedstall i JOLTS-undersøkelsen onsdag.

Sto på tre kutt

Ved det forrige rentemøtet la Fed vekt på at aktiviteten hadde holdt seg høy, med sterk syselsettingsvekst, men også på at inflasjonen hadde avtatt det siste året. Det såkalte «dot plot» over enkeltrepresentantenes renteprognose, viste tre rentekutt i år, men med minste mulige margin. Det hadde holdt at et av medlemmene av Federal Open Market Committee (FOMC) endret syn for at medianen skulle endt på to i stedet for tre kutt.

Selv om Fed samtidig reduserte antall forventede rentekutt neste år og hevet prognosen for inflasjonen og veksten, svarte markedene med rentenedgang og børsoppgang.