Innkjøpssjefsindeksen steg i Norge i april

DNB PMI, justert for normale sesongsvingninger, steg med 1,8 poeng til 52,4 i april. Det fremgår av en melding fra DNB og NIMA torsdag.

Det var til dels betydelige skift i delindeksene også denne måneden, påpekes det.

«Delindeksen for sysselsetting økte med hele 7,1 poeng fra mars, til 53,2 i april – det samme som i februar. Denne indeksen har stort sett ligget godt over 50 de siste to årene. Indeksen for nye ordre avtok med 0,9 poeng til 50,2 i april. Denne indeksen har med unntak for noen få måneder ligget godt under 50 siden sommeren 2022, men har nå hentet seg inn. Indeksen for produksjon steg med 3,3 poeng i april. Et veid gjennomsnitt av disse tre delindeksene steg med 2,6 poeng til 52,0 og mer enn reverserte fallet i mars. Indeksen for priser på innkjøpsvarer steg med 4,8 poeng til 58,9, som er den høyeste indeksen siden juni i fjor. Høyere priser på blant annet strøm, metaller og trelast trekkes frem av noen bedrifter», heter det.

Det var 62 bedrifter som svarte i undersøkelsen i april.

Indeksen, som utarbeides i et samarbeid mellom NIMA – Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk og DNB, måler vareflyten i bedriftene. Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst. Verdier under 50 kan være et uttrykk for nedgang.

Norsk PMI april Skjermbilde: TDN

Europeisk makro

Den franske innkjøpssjefsindeksen for industrien var 45,3 poeng i april, ifølge endelige tall. Det var på forhånd ventet en indeks på 44,9, ifølge konsensusprognose fra Trading Economics.

En indeks under 50 poeng viser avtagende aktivitetsnivå.

Den spanske innkjøpssjefsindeksen for industrisektoren var 52,2 poeng i april, mot en ventet indeks på 50,8, ifølge Trading Economics.

Tall for den italienske innkjøpssjefsindeksen for industrisektoren var 47,3 poeng i april, mot ventet 50,0, ifølge Trading Economics.

Den tyske innkjøpssjefsindeksen for industrisektoren var 42,5 poeng i april, ifølge endelige tall. Det var på forhånd ventet en indeks på 42,2, ifølge konsensusprognose fra Trading Economics.

Innkjøpssjefenes forventningsindeks for eurosonen for industrisektoren var 45,7 poeng i april. Det var på forhånd ventet en indeks på 45,6 poeng, ifølge konsensusprognose fra Trading Economics.