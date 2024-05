Forventningene nå var uendret lønnsutvikling på månedsbasis, mens timelønnsveksten på årsbasis var ventet å avta fra 4,1 til 4,0 prosent.

«Sett i lys av sterke ECI-tall (arbeidskraftkostnader) for første kvartal, vil det bli tatt godt imot av markedet dersom lønnsveksten for april kommer inn lavere enn ventet,» varslet Handelsbanken før tallene.

Reaksjoner i markedene

I etterkant av sysselsettingstallene er det markant utslag i vekslingskursen mellom dollar og den norske kronen.

En halvtimes tid før tallene kostet en dollar 10,89 kroner. I etterkant styrket kronen seg mot dollaren til 10,82 kroner pr. dollar.

Renten på den tiårige amerikanske statsobligasjonen lå på 4,555 i 14-tiden norsk tid. Etter jobbtallene er den ned rundt 2 prosent til 4,485.

Pekepinn høyere enn ventet

Tidligere denne uken er det kommet flere tall fra det amerikanske arbeidsmarkedet som signaliserer et fortsatt stramt marked.

ADP Research Institutes tall for sysselsettingsveksten i privat sektor, tidligere ansett som en indikator for hva «non-farm payrolls»-tallene kan vise, viste onsdag en jobbvekst på 192.000 i april. Dette var godt over konsensus på 175.000.

JOLTS-rapporten samme dag viste 8,488 millioner ledige stillinger i mars, det laveste nivået siden februar 2021 – og under konsensus på 8,69 millioner.

Jobless claims-tallene torsdag viste at 208.000 amerikanere søkte om dagpenger i forrige uke, færre enn ventet. Antallet som fortsetter på trygd, var også lavere enn ventet.

Tall fra arbeidsformidlingsselskapet Challenger, Gray & Christmas viste samtidig at USA-baserte selskaper i april kunngjorde planer om å kutte 64.789 stillinger, en nedgang på 28 prosent fra måneden før. Hittil i år har amerikanske bedrifter varslet kutt av 322.043 jobber, 4,6 prosent færre enn i januar–april i fjor.

«Arbeidsmarkedet forblir stramt, men ettersom arbeidskostnadene fortsetter å stige, vil bedriftene være langsommere med å ansette, og vi venter at ytterligere kutt vil bli nødvendig. Dette lave april-tallet kan være stillheten før stormen,» kommenterte Andrew Challenger, direktør i Challenger, Gray & Christmas.