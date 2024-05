Bank of England (BOE) har besluttet å holde styringsrenten i ro på 5,25 prosent. Ifølge Trading Economics var det ikke ventet noen endringer blant konsensus.

7 av 9 medlemmer i bankens rentekomité stemte for å holde på dagens rentenivå, mens 2 av medlemmene stemte for å kutte renten til 5,00 prosent.

BOE skriver at inflasjonen har fortsatt å falle tilbake og at den innstrammende pengepolitikken påvirker den økonomiske aktiviteten og inflasjonspresset.

«Vi har sett oppmuntrende nyheter om inflasjonen, og vi tror den falle nærmere målet vårt om 2 prosent i løpet av de neste månedene. Vi har behov for å se mer bevis på at inflasjonen vil holde seg lav før vi kan kutte rentene. Jeg er optimistisk til at ting får i riktig retning», sier BOE-sjef Andrew Bailey, ifølge Bloomberg.