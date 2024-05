USAs jobbmarked slår sprekker

Stadig mer tyder på at USAs jobbmarked ikke er like «hot» som tidligere antatt. Forrige ukes «non-farm payrolls»-tall var sjokkerende svake, og i forrige uke økte antallet nye søknader om arbeidsledighet langt mer enn ventet. Økonomene hadde estimert 210.000, mens fasiten viste 231.000 – flere enn noen gang siden august i fjor.

Mens de amerikanske børsindeksene steg i kjølvannet av forrige ukes skuffende NFP-rapport, var de torsdag ettermiddag tilnærmet uendrede.

Blant enkeltaksjene fikk Warner Bros. Discovery en nedtur på rundt 4 prosent i forhandelen, før den karret seg tilbake til nær null ved firetiden. Det amerikanske underholdningskonsernet meldte om et 7 prosent fall i inntektene og et underskudd på nesten en milliard dollar i første kvartal, tross god vekst i strømmevirksomheten. Både topp- og bunnliinjen bommet kraftig på konsensusestimatene, hovedsakelig grunnet svakhet i TV- og filmsegmentet. På den positive reduserer Warner sin altfor tunge gjeldsbyrde.

Krispy Kreme, som i mange land er godt kjent for sine smultringer, imponerte derimot i årets første tre måneder. Man skulle tro at stadig mer bruk av slankesprøyter ville legge en demper på lysten til å stappe i seg denne typen kaloribomber, men nei ... Krispy Kremes omsetning økte med 5,7 prosent i perioden, og for hele året ser ledelsen for seg en organisk inntektsvekst på 6-8 prosent. Aksjen, som har symbolet DNUT, var i forhandelen opp med 4 prosent, men igjen ble dette redusert til null, etter at børsen åpnet.

Det gikk verre med hotellkjeden Hyatt. Aksjekursen svekket seg med 2 prosent, som følge av en skuffende kvartalsrapport. Både veksten i inntekter per rom og antallet rom var solid, og toppsjefen erklærte at «året har fått en god start». Analytikerne er imidlertid blitt vant til skyhøy etterspørsel etter reiserelaterte tjenester, i kjølvannet av coronapandemien, og det er ikke lenger så lett å innfri deres forventninger.