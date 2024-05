Norsk inflasjon sank videre i april, men ikke raskt nok til å øke sjansen for et rentekutt. SSBs tall for konsumprisindeksen viser at total inflasjon, KPI, sank fra 3,9 til 3,6 prosent, mens kjerneinflasjonen sank fra 4,5 til 4,4 prosent.

Norges Bank ventet henholdsvis 3,9 og 4,5 prosent på de to inflasjonsmålene. Konsensusforventningen var 3,4 prosent for KPI og 4,3 prosent for KPI-JAE.

Kutt i år?

Ved rentemøtet nylig gikk Norges Bank langt i å avblåse et rentekutt i år, men varslet at om inflasjonen falt raskere enn ventet, kunne det likevel komme et kutt. Den uventet høye inflasjonen i april svekker sjansen for et rentekutt før jul ytterligere.

Det er tydeligvis også oppfatningen i valutamarkedet, for kronen styrket seg da inflasjonstallene ble kjent.

Norges Bank har nå bommet på inflasjonen systematisk i hele vinter, og hele tiden ventet for høy prisvekst. KPI-anslaget har vært for høyt ti måneder på rad, mens anslaget for KPI-JAE har vært for høyt seks måneder for rad. Nå er imidlertid bommen svært liten for april, og avviket er neppe stort nok til å få Norges Bank til å konstatere at inflasjonen fortsatt faller raskt.

– Ikke kutt

– Dette var litt på den lave siden, så det ser ut som prisveksten vil holde seg 0,2 prosentpoeng lavere i andre kvartal enn Norges Bank hadde sett for seg. Og det er ganske sannsynlig at også neste måned havner på den lave siden, og det trekker i retning av rentekutt, tror Dane Cekov, seniorstrateg i Nordea Markets.

– Men høyere reallønnsvekst enn anslått i frontfaget, sterke boligmarkedstall og høyere renteforventninger ute gjør at det likevel ikke blir noe kutt i år, konkluderer han.

IKKE KUTT: Dane Cekov tror at «alt annet enn inflasjonen» vil hindre et norske rentekutt i år. Foto: Are Haram

Matvareprisene økte mye, 3,3 prosent, noe som tyder på at priskrigen rundt påsken er overstått.