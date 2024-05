Storbritannias økonomi er ikke lenger i resesjon

– Det har vært noen vanskelige år, men dagens tall er bevis på at økonomien er på bedringens vei, for første gang siden pandemien, sier finansminister Jeremy Hunt.

En resesjon, som er definert som to påfølgende tremånedersperioder der økonomien krymper, ble erklært i Storbritannia i februar, ifølge Sky News.

Ifølge Storbritannias statistikkbyrå (ONS) ble nedgangen i økonomien forårsaket av redusert forbrukskraft, høy inflasjon og energiregninger. Måneder med mye nedbør har også bidratt til å holde strømkunder hjemme.

Torsdag kunngjorde Storbritannias sentralbank at renten holdes på 5,25 prosent. Banken anslår at veksten vil styrkes i år, og at arbeidsledighet og inflasjonsrater vil bli lavere tidligere enn forventet, ifølge Hunt.

(NTB)