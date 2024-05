Overraskende dårlig stemning i USA

Forbrukertilliten i USA, målt ved University of Michigans tillitsindeks, falt til 67,4 poeng i mai, fra 77,2 i april. Dette er det laveste nivået på seks måneder, og under markedets forventning på 76,0, ifølge Trading Economics.

Det brå fallet kommer etter tre strake måneder med heller små endringer, påpekes det i universitetets offentliggjøring av tallene . Det har også påvirket de toneangivende indeksene på Wall Street fredag.

Både komponenten for nåværende forhold og den for fremtidsforventningene trekker ned. Førstnevnte er ned fra 79,0 til 68,8 poeng, sistnevnte fra 76,0 til 66,5.

Av undersøkelsen University of Michigan legger til grunn for indeksen, fremgår det at forbrukerne er bekymret for at inflasjon, arbeidsledighet og renter vil kunne bevege seg i gal retning det kommende året.

Det gjøres også et poeng av at nedgangen i forbrukertilliten er bredt basert, på tvers av alder, inntekt og utdanningsnivå. Særlig markant fall ble registrert i USAs vestlige delstater.

Inflasjonsforventningen ligger nå på 3,5 prosent, mot 3,2 prosent i april. Den langsiktige forventningen peker mot en inflasjon på 3,1 prosent, mot tidligere 3,0.