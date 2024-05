Konsumprisen i Kina steg for tredje måned på rad i april, mens produsentprisene fortsatte nedover, noe som gir signaler om en forbedring i innenlands etterspørsel.

Dette kommer bare dager etter at de nye handelstallene for landet viste en oppgang på 8,4 prosent for Kinas import i april, godt over forventningene. Eksporten i samme periode økte med 1,5 prosent, som ventet.

Ifølge CNBC steg konsumprisen med 0,3 prosent i april, mål mot året før. Månedene før steg prisene med henholdsvis 0,1 og 0,7 prosent i mars og februar. Seniorøkonom i Economist Intelligence Unit, Xu Tianchen, så er det særlig en økning i tjenester som presser prisene oppover.

Samtidig falt produsentprisene med 2,5 prosent i april sammenlignet med samme måned året før, etter en nedgang som har vart i nesten halvannet år.

«De økonomiske utfordringene noen lokale myndigheter står overfor påvirker subsidier de mottar, noe som kan tvinge dem til å påføre ekstrakostnadene på husholdningene for å få endene til å møtes» sier Xu til CNBC.

I dag sliter kinesiske myndigheter med en kommunal gjeld på 13.000 milliarder dollar, og Statsrådet, eller kabinettet, har bedt lokale myndigheter med mye gjeld om å utsette, eller stoppe, statsfinansierte prosjekter.