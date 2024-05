Kinesiske myndigheter varslet i mars planer om å utstede svært lange statsobligasjoner for 1.000 milliarder yuan (138 milliarder dollar), og første transje legges ut fredag denne uken, melder Bloomberg og viser til en oppdatering fra finansdepartementet.

Målet med obligasjonsutstedelsen er å få fart på veksten i en økonomi som sliter med boligkrise og lav forbrukertillit. Provenyet kan eksempelvis gå til finansiering av infrastrukturprosjekter, og disse regnes som essensielle for at Kina skal nå målsetningen om 5 prosent årlig BNP-vekst.

– Motvirke USA-toll

– Effekten på BNP-veksten kan være så mye som ett prosentpoeng. Tidspunktet for utstedelsen er trolig ment å motvirke virkningen av den proteksjonistiske tollen USA truer med mot kinesiske varer, sier Xing Zhaopeng i Australia & New Zealand Banking Group (ANZ) til nyhetsbyrået – og viser også til usikkerhet før en Kommunistparti-konferanse om reformer planlagt i juli.

Finansdepartementet oppgi ingen summer i mandagens oppdatering, men obligasjoner med 20 og 50 års løpetid vil ifølge Bloomberg bli tilbudt fra henholdsvis 24. mai og 14. juni, og auksjonene vil fortsette frem til en siste transje av 30-årige notater legges ut i november.

Kilder med kjennskap til saken hevder utstedelsen omfatter 300 milliarder yuan i 20-årige obligasjoner, 600 milliarder yuan i 30-årige obligasjoner og 100 milliarder yuan i 50-årige obligasjoner.

Senker reservekrav?

Samtidig har analytikere høynet forventningene til at Kinas sentralbank vil senke bankenes reservekrav for å frigjøre penger til å kjøpe obligasjoner.

Ding Shuang, sjeføkonom for Kina og Nord-Asia i Standard Chartered, ser for seg at Beijing – samtidig med obligasjonsutstedelsen – vil senke reservekravet med 25 basispunkter. Han tror videre at sjansen har økt for et kutt i lånerenten (LPR).

– Obligasjonene øker sjansen for å oppnå 5 prosent BNP-vekst. Om regjeringen ikke snart utsteder dem, vil det bli vanskelig å få brukt alle midlene i år, sier han til Bloomberg.

Færre nye lån

Renten på 10-årige kinesiske statsobligasjoner falt mandag til 2,29 prosent etter tall som viste at kinesiske banker i april utstedte nye lån for 730 milliarder yuan. Dette var ned fra 3.090 milliarder yuan måneden før, og godt under konsensus på 1.200 milliarder yuan ifølge Trading Economics.

Tallene har gitt næring til spekulasjoner om at Beijing vil komme med ytterligere pengepolitiske lettelser.

I aksjemarkedet reagerte large cap-indeksen CSI 300 mandag med å hente inn en nedgang på nærmere én prosent til å ende omtrent flatt. Shanghai Composite-indeksen endte ned 0,2 prosent.