Grunnen til at forbrukerne nå er mer pessimistiske til prisutviklingen er drevet av høyere inflasjon i boligpriser samt drivstoff og energi. Det viser en undersøkelse fra Federal Reserves New York-avdeling.

Sentralbanken har gjort sin månedlige undersøkelse av forbrukerforventninger og har funnet at utsiktene økte både på kort og lang sikt. Respondentene har liten tillit til at Fed vil nå sitt mål om 2 prosent inflasjon innen anselig tid.

På ettårsbasis økte forventningen til 3,3 prosent, opp 0,3 prosentpoeng fra mars og det høyeste siden november 2023. For femårsutsikten steg forventningen til 2,8 prosent, opp 0,2 prosentpoeng. For treårsperspektivet falt imidlertid estimatene til 2,8 prosent, ned 0,1 prosentpoeng.

Alle tallene ligger langt foran Fed sitt mål på 2 prosent, og viser hvor vanskelig det kan være å få bukt med inflasjonen, til tross for et kraftig prisfall i 2023.

– Vi fortsetter å se etter ytterligere bevis på at inflasjonen kommer tilbake til vårt mål på 2 prosent, og før vi har det, mener jeg det er hensiktsmessig å holde policyrenten i en restriktiv sone, sier Fed-viseguvernør Philip Jefferson i en uttalelse.

Høy prisvekst rund baut

Inflasjonspresset forventes å komme fra en kombinasjon av kilder.

De forventede økningene i boligprisene er spesielt bekymringsfulle for Federal Reserve. De forventet at boligprisene skulle avta i løpet av året, men undersøkelsen viser at det er forventet en medianvekst i boligprisene på 3,3 prosent det neste året, opp 0,3 prosentpoeng fra et nivå som hadde vært stabilt i syv måneder.

Sammen med forventede høyere boligkostnader ser respondentene at leieprisene stiger 9,1 prosent, opp 0,4 prosentpoeng fra måneden før.

Forbrukerne ser medisinsk pleie stige med 8,7 prosent det neste året, opp 0,6 prosentpoeng fra undersøkelsen i mars. De forventer at matprisene skal øke med 5,3 prosent (opp 0,2 prosentpoeng fra forrige måned), drivstoff skal stige med 4,8 prosent (opp 0,3 prosentpoeng); og høyere utdanning skal øke med 9 prosent, en økning på 2,5 prosentpoeng.

Onsdag kommer tallene

Denne undersøkelsen kommer to dager før rapporten fra Arbeidsdepartementet om forbrukerprisindeksen, som offentliggjøres onsdag.

Økonomer som ble spurt av Dow Jones, forventer at forbrukerprisindeksen for alle varer skal vise en økning på 3,4 prosent for april fra året før, ned 0,1 prosentpoeng fra mars. Kjerneinflasjon, ekskludert mat og energi, ventes å ligge på en 12-måneders rate på 3,6 prosent.