Handelsoverskuddet endte på 65,3 milliarder kroner i april, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det er en oppgang på 3,2 prosent fra overskuddet i mars.

Eksporten endte i april på 160,1 milliarder kroner. Det er 12,7 prosent høyere enn måneden før, og 0,7 prosent over april 2023.

– Vi eksporter for 65 milliarder mer enn vi importerer. På en måned! Det er egentlig helt ellevilt at vi bor i et land med så stort handelsoverskudd. Det er en firedobling av forrige «normalår» i 2019, sier sjeføkonom i SpareBank 1 SR-Bank, Kyrre M. Knudsen.

– Selv om tallene er ekstremt sterke, er det i tråd med Norges Banks forventninger på kort sikt. På lenger sikt kan det imidlertid løfte utsiktene for den viktigere oljebransjen og sette ytterligere fart på norsk økonomi, påpeker han.

Rekordhøyt

Knudsen trekker frem at den høye oljeeksporten er hovedforklaringen på handelsoverskuddet. Eksportverdien for råolje endte på 57,4 milliarder kroner. Det er tidenes høyeste, og tilsvarer en økning på 22,2 prosent sammenlignet med april året før.

– Nå settes det altså nå rekord. 57 av 160 milliarder er fra oljeeksporten. Det er Norges velsignelse og vår forbannelse. Det forteller at vi både har et høyere produksjonsvolum enn før, høyere enn oljepris enn vanlig – og ikke minst at kronekursen er svak. Husk at oljeindustrien er de som tjener aller mest på dagens svake kronekurs, sier sjeføkonomen.

Den gjennomsnittlige oljeprisen endte på 995 kroner i april, opp 112 kroner fra mars i år og 127 kroner fra april året før.

– Iran sitt angrep på Israel, kutt i oljeproduksjonen til flere land i OPEC og ytterligere svekkelse av kronen mot dollar er med på å presse oljeprisen opp i april, sier seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå, Jan Olav Rørhus, i en kommentar.

Enkelttransaksjoner

Importen endte på 94,8 milliarder kroner. Det er en økning på 20,3 prosent fra mars, og en oppgang på 19,8 prosent fra april 2023.

– Flere store enkelttransaksjoner påvirker tallene for april i 2024, dette gjelder særlig i handelen med maskiner som bidrar til betydelig vekst både for eksport- og importtallene, sier Rørhus.