Gass og slankemidler dobler danskenes vekstutsikter

«Optimismen er på vei tilbake i dansk økonomi,» heter det fra det danske økonomidepartementet, som torsdag har oppjustert vekstprognosene for den danske økonomien. For inneværende år er vekstestimatet nesten doblet.

Det vises til at sysselsettingen stiger videre, at inflasjonen er nede på et mer normalt nivå og at husholdningene opplever sterkere kjøpekraft igjen. En ventet bedring utenlands antas også å kunne bidra til fremgang i den danske økonomien.

Departementets nye prognoser peker mot en vekst i Danmarks økonomi på 2,7 prosent i 2024 og 1,8 prosent i 2025. Det er betydelig opp fra prognosene fra desember, som antydet 1,4 prosents vekst i år og 1,0 prosents vekst neste år.

Samtidig ventes inflasjonen å ligge på rundt 2 prosent i prognoseperioden.

Novo-boost

– Vi er ute av en periode med høy inflasjon, og vi forventer en bredere fremgang i økonomien det kommende året, sier økonomiminister Stephanie Lose (V).

– Sysselsettingen er høy, og de offentlige finansene er sunne. Det er et resultat av konkurransedyktige og innovative virksomheter, et velfungerende arbeidsmarked, fornuftige husholdninger samt en ansvarlig økonomisk politikk.

I fjor vokste Danmarks økonomi med 1,9 prosent. Den ville imidlertid stagnert uten bidragene fra legemiddelgiganten Novo Nordisk, som opplever kraftig vekst for sine slankemedisiner – og dermed eser ut kraftig selv. Samlet i 2023 omsatte Novo Nordisk for 232,3 milliarder danske kroner, med et resultat etter skatt på 83,7 milliarder. I første kvartal i år omsatte det gigantiske selskapet for 65,3 milliarder kroner, en vekst på 20 prosent fra tilsvarende periode i fjor.

Gass bidrar også

Legemiddelsektoren, med Novo Nordisk i front, trekkes også frem når det danske økonomidepartementet nå kommer med sine høyere vekstestimater for inneværende og neste år.

«De seneste to årene har særlig legemiddelindustrien trukket veksten i dansk økonomi, mens det har vært stillstand eller tilbakegang i store deler av resten av økonomien,» heter det.

Økonomidepartementet vener imidlertid at også andre bransjer vil kunne bidra til veksten de kommende årene, inkludert energisektoren, med gjenåpningen av Tyra-feltet i Nordsjøen.

I mars opplyste Oslo Børs-noterte BlueNord at gassproduksjonen fra Tyra-feltet var startet.

Ekskludert legemiddelindustrien og råvareutvinning vil BNP-veksten være på bare 1,6 prosent i år og 1,0 prosent i 2025, ifølge Bloomberg.