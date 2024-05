Advarer mot flere kjappe rentekutt

Isabel Schnabel, medlem av Den europeiske sentralbanks (ESB) hovedstyre, advarer mot to strake rentekutt i juni og juli, melder Bloomberg.

– Basert på nåværende data, virker det ikke garantert med et rentekutt i juli, sier Schnabel til den japanske avisen Nikkei.

Et kutt i juni mener hun imidlertid kan være «passende».

– Vi bør følge en forsiktig tilnærming. Og vi bør gi oss nok tid til å se hva som skjer, sier Schnabel.



Bakteppet er en inflasjon som kryper ned mot ESBs mål på 2 prosent, men også høy lønnsvekst samt geopolitisk usikkerhet, blant annet knyttet til spenningen i Midtøsten. Likevel priser markedet fortsatt inn rundt 75 basispunkter med kutt i år, Ifølge Bloomberg.

Frykter inflasjonen tar av igjen

Robert Holzmann, et av de mest haukete rådsmedlemmene i ESB, sier samtidig til østerrikske News at ESB må passe på at kampen mot inflasjonen ikke stoppes for tidlig.

– Det er fare for at den akselererer igjen, sier Holzmann, som frykter det da vil bli «ekstremt vanskelig» å få grep om inflasjonen.

Neste rentebeslutning fra ESB og sentralbanksjef Christine Lagarde kommer 6. juni.

I april holdt sentralbanken styringsrenten uendret.