ESB presser banker på Russland-exit

Den europeiske sentralbanken (ESB) har bedt alle långivere i eurosonen med virksomhet i Russland om å fremskynde deres exit-planer grunnet frykt for at de kan bli rammet av amerikanske sanksjoner eller straffetiltak.

Ifølge Financial Times har ESB skrevet til långivere de siste ukene og bedt om detaljerte planer for deres exit-strategier. Långiverne må levere en handlingsplan for sin russiske virksomhet allerede i juni, ifølge kilder til avisen.

Forrige uke ble Østerrikes Raiffeisen Bank International tvunget til å forlate en avtale om å bytte eiendeler i Russland med eiendeler i Europa etter press fra amerikanske myndigheter. ESB er bekymret for at flere amerikanske intervensjoner vil skje igjen med Raiffeisen og andre europeiske banker.

– Dette kan føre til alvorlig skade på banksystemet hvis de amerikanske myndighetene innfører sanksjoner, sa en anonym kilde med kjennskap til ESBs posisjon.

Østerrikske Raiffeisen, som har den største eksponeringen mot Russland blant de europeiske långiverne, har blitt bedt om å redusere dets utlånsvirksomhet i landet med to tredjedeler fra dagens nivå innen 2026. Banken, som risikerer potensielle bøter fra ESB hvis den ikke overholder dette, har allerede redusert sin russiske lånebok med 56 prosent siden krigen begynte.

I mellomtiden har andre banker, inkludert Italias UniCredit, som er långiveren med den nest største eksponeringen, blitt bedt om å gi ESB en detaljert oversikt over dets planer for sin virksomhet. UniCredit har fått en frist til 1. juni for å svare.