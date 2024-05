Kinesiske myndigheter lovet fredag ytterligere støtte til statseide selskaper for å gjøre det mulig for dem å kjøpe usolgte leiligheter. Dette skal hjelpe utviklere å skaffe mer finansiering for å fullføre byggingen av forhåndsolgte eiendommer.

Kina har slitt over lengre tid med en svak eiendomssektor.

– Jeg synes det er oppmuntrende at politikken nå tar en retning som forsøker å støtte boligmarkedet, sier Zhu Ning professor i finans ved Tsinghua University til CNBC.

Nestlederen for den Kinas sentralbank, Tao Ling, meldte fredag at sentralbanken vil gi 300 milliarder yuan, tilsvarende 42,25 milliarder dollar eller over 450 milliarder kroner til finansinstitusjoner. Dette skal gå til utlån til lokale statseide selskaper slik at de kan kjøpe usolgte leiligheter som allerede er bygget.

Sliter med finansiering

I mange år har mange leiligheter i Kina blitt solgt før ferdigstillelse. Imidlertid har leveranseforsinkelser av ferdigstilte leiligheter økt de siste årene ettersom utbyggere har slitt med å ha tilstrekkelig finansiering.

Nomura anslo i fjor at det var rundt 20 millioner slike forhåndsolgte, uferdige leiligheter i Kina.

Med dagens salgstempo vil det ta mer enn to år å tømme det eksisterende lageret av nye boliger, ifølge en rapport fra Caixin som siterer et lokalt forskningsfirma per mars.

Ifølge Goldman Sachs falt den offisielle husprisindeksen i 70 byer raskere enn i mars med en nedgang på 8,5 prosent måned-over-måned mot 5,6 prosent nedgang i mars.

«Til tross for flere tiltak for å lette boligmarkedet de siste månedene, mener vi at eiendomsmarkedet i mindre byer fortsatt står overfor sterkere motvind fra svakere vekst enn de større byene, og at det er bygget relativt mye mer i disse byene», skriver Goldman i rapporten.