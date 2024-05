Taleb: Ikke prøv å spå markedets reaksjon på Midtøsten-hendelser

Nassim Nicholas Taleb, tidligere opsjonshandler og forfatter av kjente bøker som «The Black Swan» og «Fooled by Randomness», delte nylig sine innsikter om de pågående hendelsene i Midtøsten i et intervju med CNBC.

Taleb, som nå jobber som vitenskapelig rådgiver ved Universa Investments, har gjentatte ganger understreket viktigheten av å beskytte seg mot uforutsigbare hendelser, også kjent som «Black Swans».

I intervjuet fortalte Taleb at hendelsene i Midtøsten burde ignoreres fra et investeringsperspektiv. «Jeg vil si til investorer at de i hovedsak skal ignorere det som skjer i Midtøsten og som individ være bekymret.»

Forbindelsen mellom markedene og hendelsene i Midtøsten er ekstremt uforutsigbar. Taleb forklarte at sammenhengen mellom markedene og utfallene i Midtøsten er enda mer uforutsigbare enn selve hendelsene som skjer i regionen.

Taleb forteller at det er praktisk talt umulig å forutsi hvordan markeder vil reagere på geopolitiske hendelser. Derfor anbefaler Taleb en investeringsstrategi som ikke baserer seg på slike uforutsigbare faktorer, men heller fokuserer på robusthet og beskyttelse mot potensielle store tap.

Rådene kommer i kjølvannet av nyheten om at Irans president døde i en tilsynelatende helikopterulykke. Til tross for denne nyheten viste markedene liten reaksjon, med hovedindeksene som varierte lite, og Dow Jones falt litt, hovedsakelig på grunn av et fall i JPMorgan Chase, ifølge CNBC.

Som Taleb har fremhevet, handler effektiv investering om å være forberedt på det uventende og å ha strategier på plass som kan beskytte mot store, uforutsigbare hendelser. Universa Investments, som spesialiserer seg på «tail risk» strategier, hadde over 4000 prosent avkastning i første kvartal 2020, da en uforutsigbar hendelse (pandemien) brøt ut.